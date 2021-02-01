Сергей Филатов: Ельцин пил, никто не отрицает. Но страной руководил

У Билла Клинтона с Борисом Ельциным были особые отношения. Но при этом «друг Билл», как признается Ельцин, «больше болтал и ничем России не помог». Фото: Александр СЕНЦОВ, Александр ЧУМИЧЕВ/ТАСС

Каким Ельцин был на самом деле? Мы спросили у главы администрации президента в 1993 - 1996 годах.

ХЛЕБА БЫЛО НА НЕДЕЛЮ

- Недавно партийцы Захара Прилепина установили в Москве муляж ларька 90-х. И назвали его настоящим «Ельцин-центром». Это вся суть ельцинской эпохи?

- Когда Ельцин принял власть, магазины были уже пустые. Мы с внучкой пошли в гастроном, а там стояли трехлитровые банки с огурцами. Это единственное, что там было. А хлеба в регионах оставалось на неделю-две! Нужно было что-то делать. И Гайдар видел единственный выход - отпустить цены. Что это значит? Значит устроить большой базар. Мы разрешили продавать прямо на улице. И на какое-то время это спасло положение. А потом перевели торговцев с улиц в ларьки. Это был шаг вперед. Так формируется рынок вообще-то, пока не заполнились магазины. Сейчас улицы чистые, ларьков нет. Но не потому, что нет Ельцина, а потому что жизнь другая.

Сергей Филатов Фото: Борис КУДРЯВОВ

ОЛИГАРХИ И ПРИМАКОВ

- Были другие кандидаты в преемники в 1999-м?

- Сейчас, задним числом, мы можем говорить, что претендентом мог быть Лужков. Или Примаков, хотя ему уже было много лет и он серьезно болел. Но они были в конфликте с Ельциным, спровоцированным кругами, боявшимися прихода Примакова.

Представление нового Секретаря Совета Безопасности России генерала Александра Лебедя на экстренном заседании Совбеза, Кремль. 18 июня 1996. Фото: Алексей Белянчев

Знаете, Примаков однажды потребовал от силовиков доклад о коррупции в стране. И когда он получил эти записки, они... не были подписаны. Он вызвал силовиков и сказал: «Я прочел ваши записки, положение катастрофическое. Но я, во-первых, прошу все записки подписать. А во-вторых, надо мест 800 - 900 готовить в тюрьмах, чтобы тех, кто у вас тут указан, посадить».

Это тогда напугало олигархов. И группа бизнесменов сделала все, чтобы дискредитировать Примакова в глазах президента. Им удалось их поссорить. Хотя Примаков был очень предан Ельцину.

Стадион "Лужники". Футбольный матч Сборных России и Мира. На снимке: президент России Борис Ельцин и мэр Москвы Юрий Лужков (слева направо) в VIP-ложе. 18 августа 1998 года. Фото: Алексей Белянчев

«ДРУГ БИЛЛ» И ОРКЕСТР

- Действительно ли Ельцин так слушал западных советчиков, как показали пленки его переговоров с Клинтоном?

- У Ельцина были хорошие отношения с Биллом Клинтоном, и он очень дорожил ими. Когда праздновали 75-летие Ельцина, в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца за одним столом сидели Клинтон и Гельмут Коль. И Ельцин тогда сказал, что нас в самые тяжелые времена поддерживал канцлер ФРГ. А потом повернулся к президенту США и то ли в шутку, то ли всерьез добавил: «Не то что Клинтон, этот болтун, который много обещал, но мало что делал для России».

Захоронение останков членов царской семьи в Петропавловской крепости. 17 июля 1998 года. Фото: Алексей Белянчев

- Но как Ельцин «пьяный дирижировал оркестром»?

- То, что Ельцин пил, никто не отрицает. Но вопрос в том, руководил ли он страной или пил. Если так вопрос ставить, то все-таки руководил. Да, случалось, его не было на месте. Он куда-то исчезал. Например, когда объявил чрезвычайное положение в Грозном в 1991 году. И уехал. Я не знаю куда.

Но чаще он был решительным и разумным.

Президент России Борис Ельцин, премьер-министр РФ Егор Гайдар, Геннадий Бурбулис, Александр Шохин и Петр Авен перед началом футбольного матча между командами Правительств России и Москвы. Стадион «Лужники». 2 мая 1992. Фото: Алексей Белянчев

Я был свидетелем того, как он вышел из мэрии в Берлине, а там играли «Калинку-малинку», и он выхватил палочку и начал дирижировать детским оркестром. Мне по-человечески это понятно. Его поставили в тяжелые условия: вывести армию из Германии. Денег на это дали мало. Сроки поставили нереальные. Мы не могли ни одного объекта немцам продать. Они просто брали шило, протыкали деревянную балку и говорили: она гнилая, как мы будем это здание покупать. Хотите - увозите. А нам нужно было армию куда-то расселять. Ельцин переживал. И когда он вышел и увидел детишек, что-то сломалось у него в душе.

9 июня 1996 года. Новосибирск. Президент России Борис Ельцин на стадионе во время встречи с избирателями. Первый тур выборов президента России. Фото: Алексей Белянчев

ИНАЧЕ РАЗВАЛИЛАСЬ БЫ И РОССИЯ

- Считал ли Ельцин Горбачева врагом?

- Да, развал СССР во многом произошел из-за того, что два политика не нашли общего языка. Я не могу сказать, что Ельцин желал чего-то плохого Горбачеву. Но Михаил Сергеевич открыто выступал против того, чтобы Борис Николаевич стал председателем Верховного Совета РСФСР, а потом президентом. Чтобы Россия сама распоряжалась своим бюджетом. И мы стали противодействовать этому, хотя раньше шли в депутаты с лозунгом: «Помочь Горбачеву в переустройстве Союза». Но позже поняли: горбачевская политика грозит развалом уже и самой России.

8 мая 1998 года.Москва, Александровский сад. Президент России Борис Ельцин, премьер-миностр Виктор Черномырдин, вице-премьер Борис Немцов во время возложения венков к Могиле неизвестного солдата. Фото: Алексей Белянчев

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