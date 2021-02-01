«Мой голос сильно изменился!»: Микелла Абрамова – о сравнениях с мамой Алсу, первой зарплате и Grammy

Микелла с героем мультсериала «Енотки» Фото: Личный архив

Дочь певицы Алсу 12-летняя Микелла Абрамова успевает не только учиться, но и работать – ведет передачу на ТВ, записала песню к мультипликационному мюзиклу.

- Главный вопрос для всех школьников. Как успеваемость? Есть увлечения и дополнительные занятия помимо музыки?

- Успеваемость у меня хорошая - учусь практически на одни пятерки. Учителя мной очень довольны. Дополнительно я занимаюсь китайским языком. Конечно, музыкой – в этом году я заканчиваю музыкальную школу по классу фортепиано, еще занимаюсь вокалом, танцами, математикой. Главное мое увлечение, конечно, музыка. И поскольку у меня не так много остается свободного времени, которое я могла бы потратить на что-либо, я любую свободную минуту посвящаю или пению, или слушаю любимых исполнителей, или играю на пианино и что-то сама сочиняю. Ну и еще делаю уроки, конечно.

Многие говорят, что голоса у певицы Алсу и ее дочери Микеллы Абрамовой похожи Фото: Личный архив

- Меняется ли ваш голос с возрастом? Есть опасения, что возможна какая-то «ломка» с возрастом? Говорят, что ваши голоса с мамой похожи?

- Мне кажется, что за последние несколько лет мой голос сильно изменился. По крайней мере, когда я слушаю свои старые записи, или просматриваю видео, где я пою на телефоне, то слышу, что голос звучит совсем по-другому. Голос становится, конечно, более сильным, благодаря регулярным занятиям вокалом. За последние полгода увеличился мой диапазон. Я сейчас с легкостью беру те ноты, которые раньше мне даже и не снились. Я верю, что если все время заниматься, то можно значительно улучшить возможности своего голоса. «Ломка» больше происходит у мальчиков. По крайней мере, я не слышала, чтобы у девочек «ломался» голос. Наоборот, у девочек с каждым годом голос становится все сильнее. Действительно, многие говорят, что у нас с мамой похожи голоса, тембры. Особенно, когда мы поем субтоном. Для меня такое сравнение очень приятно, ведь я с детства люблю слушать мамины песни. Есть среди них самые любимые. Когда-то я подражала маме, пыталась петь, как она. Сейчас у меня свой стиль, но то, что нас с мамой сравнивают, мне очень нравится. Мы ведь мама и дочка. Конечно, наши голоса чем-то похожи.

- В каком графике снимаете свою музыкальную рубрику для передачи «Спокойной ночи» на «Карусели»? Получаете зарплату или это просто опыт? И на что тратите?

- Свою первую зарплату я уже получила и частично потратила на новогодние подарки для своих родных и близких. Но главный приоритет для меня то, что я получаю огромный опыт в работе с такими высокими профессионалами, которые трудятся на нашем телепроекте. Мне очень нравится то, что я делаю. И я чувствую, что с каждым выпуском я становлюсь более уверенной в себе! Съёмки проходят раз в месяц, снимаем мы сразу по 4-5 выпусков.

- «Союзмультфильм» выпустил мультипликационный мюзикл «Енотки». Песню для серии «Снежинка» исполнили вы. Есть разница - записывать обычную песню и для мультика?

- С удовольствием приняла участие в записи песни для мультсериала «Енотки». Я благодарна за эту возможность «Союзмультфильму». Разницы в принципе для меня не было. Я просто исполняла песню, которую предварительно выучила. Записала ее очень быстро. Буквально за час. Песня мне с самого начала понравилась, поэтому пела я с удовольствием. Единственное отличие, что обычно я пою, как я сама чувствую, под свое настроение, а в случае с песней для «Еноток» продюсерами мультфильма было заранее озвучено пожелание, как надо спеть - по-детски, с улыбкой на лице. Что я и сделала. Я очень довольна результатом.

- Вы уже подросток - смотрите мультики, или это в прошлом?

- Мультфильмы я давно не смотрю, хотя в детстве очень их любила. Точнее сейчас иногда я смотрю мультики вместе со своим маленьким братиком.

- Есть мечты о профессии - куда планируете поступить после школы? И какая главная «музыкальная мечта»?

- Я мечтаю стать большой профессиональной артисткой, певицей, может быть, даже актрисой. Поэтому и занимаюсь вокалом, заканчиваю музыкальную школу. Еще я занимаюсь с педагогом по речи, так как работаю телеведущей. Планирую уроки актерского мастерства. Даже если я не стану актрисой, мне эти навыки помогут в певческой карьере. Ведь каждый клип – это актерская работа. И еще это придает уверенности в себе. Куда буду поступать после школы, пока не знаю. Может, это будет и что-то связанное с музыкой. А может, стоит пойти учиться на юриста. Но после института я бы все равно хотела вернуться к музыке. Мечта всей моей жизни – сочинять и исполнять песни, которые бы полюбились слушателям во всем мире. От Grammy бы тоже не отказалась!

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