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Неприкосновенный: засветившийся в деле Михаила Ефремова адвокат чудом избежал наказания

Вдова курьера Сергея Захарова пришла в ужас, получив ответ от Адвокатской палаты Северной Осетии
Елена ПЕТРОВА
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В деле Ефремова адвокат Виталий Бородин засветился не как непосредственный участник, а, скорее, как "эксперт" в ток-шоу.

В деле Ефремова адвокат Виталий Бородин засветился не как непосредственный участник, а, скорее, как "эксперт" в ток-шоу.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Главная пострадавшая по громкому делу - гражданская жена погибшего Ирина Стерхова, которая прожила с ним более четверти века, последние несколько месяцев безуспешно борется за свои права. Сначала суд отказался признать ее потерпевшей: решающую роль в этом вопросе сыграло отсутствие штампа в паспорте и справка от участкового - в ней черным по белому было указано, что Стерхова никаких отношений с Сергеем Захаровым не имела, а просто сдавала приезжему курьеру койко-место в Москве. А теперь еще и адвокатское сообщество отказалось реагировать на обращение женщины.

Дело в том, что ту самую скандальную справку участковый, по его же признанию, написал по просьбе адвоката Виталия Бородина. В деле Ефремова он засветился не как непосредственный участник, а, скорее, как "эксперт" в ток-шоу: Бородин не раз выступал в "Пусть говорят" и других программах, комментируя перипетии уголовного процесса. Он сам признавался на камеру, что хотел представлять интересы Стерховой и очень даже ей сопереживал: как же, мол, так - "главную и единственную потерпевшую" футболят во всех инстанциях. А потом, получив справку о койко-месте и предав ее огласке, Бородин оперативно сменил позицию: ну зачем ему защищать даму, которая выдает себя за жену, а сама на деле является алчным арендатором?

- Она хотела получить 5 миллионов рублей от Ефремова единоразово и потом по 20 тысяч в месяц, - возмущался адвокат в федеральном телеэфире.

С той самой справкой давно все ясно: участковый признал, что написал ее вопреки показаниям соседей, по просьбе "земляка Бородина". Со службы за такой серьезный проступок полицейского уволили, но дальше дело не пошло: "заказчики" липовой справки, какими бы мотивами они не руководствовались, остались не при чем. Конечно, Ирину Стерхову такой вариант не устроил, и в ноябре прошлого года она отправила жалобу на адвоката в палату Северной Осетии, где он состоит. Почему республиканский адвокат ведет дела исключительно в столице, раз это противоречит нормативным актам, тоже большой вопрос для людей понимающих, но его в данном случае не разбирали.

Ирина Михайловна надеялась, что "защитника" если не лишат статуса (как, например, Пашава и Добровинского - последнего за куда меньшую оплошность), то хотя бы сделают выговор или еще как-то дисциплинарно накажут. Каково же было ее удивление, когда из палаты пришел ответ в духе "сама виновата". Если вкратце, заявительнице популярно объяснили: Бородин с ней договор не заключал, а значит, получая спорный документ, действовал не как адвокат. И это, мол, Стерховой неоднократно говорили, но она оказалась настолько непонятлива, что продолжила писать свои пасквили в надежде на возмездие. Итог: доводы жалобщицы несостоятельны, а в действиях Бородина никаких нарушений не выявлено...

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда, август 2020 г.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова у здания Пресненского суда, август 2020 г.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Этот ответ меня возмутил и оскорбил, - еле сдерживая слезы, призналась kp.ru Ирина Стерхова. - Мол, что за недалекая тетка здесь нам написывает жалобы? А ничего, что из-за происков этого Бородина, который очень хотел войти в дело ради пиара или других целей, я оказалась опозоренной на всю страну? Он целую неделю добивался того, чтобы стать моим адвокатом, катался со своей Рублевки в мои богом забытые Котельники. А в результате подложил мне такую свинью, облил грязью! Теперь все думают, что я алчная хапуга, которая жаждала получить миллионы за смерть Сережи.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Ответ адвокатской палаты республики Северная Осетия.

Вдова недоумевает: того же Александра Добровинского лишили адвокатского статуса за невинную фразу, о том, что кто-то позвонил в его офис и предложил представлять интересы Ефремова. Так защитник якобы нарушил кодекс профессиональной этики и адвокатскую тайну. А для Бородина, получается, закон не писан?

- Я уж молчу о том, что его поступок аморален. Но как быть с законностью? На каком основании Бородин получил эту лживую справку? Если не было адвокатского запроса, значит, он незаконно занимался сбором персональных данных (ст. 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни. - Ред.)? Разве это не вседозволенность? - задается резонными вопросами Стерхова. - Добровинского лишили статуса, хотя он никого не оскорбил. А здесь на меня вылили ушат помоев, и это осталось безнаказанным. Получается, что московских адвокатов судят по всей строгости, а адвокатам Северной Осетии можно все?

Теперь Ирина Стерхова намерена обжаловать неоднозначное решение республиканской палаты. Кроме того, не исключено и возбуждение уголовного дела о фальсификации документов и незаконного сбора данных о частной жизни и распространении ее в СМИ. На днях Люберецкий суд при поддержке городского прокурора постановил Следственный отдел принять заявление Стерховой о совершенном преступлении. "Комсомольская правда", в свою очередь, обратится за разъяснениями по поводу решениями палаты Северной Осетии в Федеральную палату адвокатов.

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