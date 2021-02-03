"Дима души не чает в Платоне, но мечтал и о дочке": Шепелев с возлюбленной давно планировали ребенка

Шепелев с женой давно планировали ребенка Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

38-летний Дмитрий Шепелев сообщил, что скоро второй раз станет отцом. Его гражданской жене Екатерине Тулуповой на днях исполнится 38 лет, а уже летом она станет мамой. Шепелев и Тулупова начали встречаться четыре года назад. Осенью минувшего года пара узнала о скором пополнении в семье, поэтому новый год встречали уже в новой квартире – расширили жилплощадь, так как была нужна еще одна детская.

Телеведущий Шепелев и дизайнер (а также бизнесвумен) Тулупова воспитывают вместе детей-погодок – Платону и Ладе скоро исполнится восемь. Екатерина давно в разводе – ее экс-супруг успешный бизнесмен. Гражданская жена Дмитрия Шепелева певица Жана Фриске умерла пять лет назад. Вдовец сначала сам занимался воспитанием сына, а последние три года совместно с новой избранницей – их дети сначала ходили в один детский сад, а теперь первоклашки элитной столичной школы.

Коллега Шепелева рассказал kp.ru: «Дима души не чает в Платоне. Все свое время отдает сыну. Но не скрывал порой, что мечтает и о дочке. Говорил об этом года два. Сейчас пол ребенка не раскрывает, но так лукаво улыбается в ответ на поздравления и соответствующие вопросы, что кажется – дочка будет! Но пока они скрывают пол ребенка».

Дмитрий Шепелев в прошлом году с Первого канала перешел на ТНТ. Осенью вышел первый сезон детской программы «Ты как я», которую вел на ТНТ Дмитрий. Однако рейтинги передачи были низкие, поэтому проект приостановлен на неопределенное время. Поэтому Шепелев ведет редкие сейчас «заказники», ходит на съемки различных телепроектов канала в качестве гостя, проходит кастинги на другие передачи. Есть у Шепелева и рекламные проекты, кроме того, Тулупова также продолжает вести свои бизнес-проекты. Когда родители заняты – с детьми им помогает няня. Финансовых проблем у пары, несмотря на слухи, нет – ведут привычный для себя образ жизни.

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