Секта Мэнсона: Рокера обвиняют в насилии, раздевании малолетних фанаток и угрозах оружием. ФБР уже в курсе

День за днем из Голливуда поступают тревожные вести.

То некая сверхвлиятельная ОПГ, в которой состоят звезды кино, якобы выкачивает из подростков «гормон бессмертия» на секретном острове.

То Джонни Депп истязает несчастную Эмбер Херд, «швыряя бутылки, как гранаты».

То Арми Хаммера обвиняют в каннибализме.

То Адама Драйвера — в том, что кидался на коллег прямо на съемочной площадке, как зверь.

Не совсем понятно, что стало спусковым крючком.

Или это справедливая плата за испепеление продюсера Харви Вайнштейна — плоть от плоти голливудской системы, с которым все работали и получали крупные роли после ряда обязательных аудиенций и «процедур».

Или бумеранг добра от Кевина Спейси, карьеру которого закопали, так и не предъявив доказательств вины.

Или возмездие за травлю безобидного Стивена Кинга, что посмел усомниться в адекватности оценки фильмов, исходя из расового баланса актеров.

Создается впечатление, что американский шоу-бизнес начинает поглощать сам себя. Агонизируя и плавно сползая в бездну. Маски слетают одна за другой. Притягательный флер успешности и состоятельности оборачивается кромешным адом на заднем дворе или в спальнях роскошных вилл. Чем дальше, тем больше.

Свежие новости — разборки с рокером Мерилином Мэнсоном. Кем только не принято было считать этого выпускника христианской (хоть и внеконфессиональной) школы из семьи католиков, продавца мебели и медсестры. И сатанистом, и БДСМ-щиком, и кровопускателем, и богохульником. Еще была байка про то, что он удалил себе два ребра, чтоб в нужные моменты обходиться без девушки самостоятельно. И обычно считалось, что это всего лишь часть образа. Макабр, маскарад и эпатаж — обязательные элементы хэви-метал шоу Мэнсона. Эталонный фрик с черной помадой на губах и в разноцветных линзах привык крушить рамки и шокировать публику не только зловещим шкворчащим шепотом, но и костюмами, и перфомансом. Он пел в стрингах и колготках, рвал Библию на сцене, палил языками пламени, кидался бутербродами в публику, вытаскивал на сцену козлиные головы и наряжал музыкантов группы в юбки. А еще во время концерта псевдобеременная девушка с нацистским флагом на животе делала себе аборт, лежа на гладильной доске. С этими догмами и табу так скучно жить, думал Мэрилин. Так мы избываем пороки общества, мечтал он.

Но кто читал автобиографию Мэнсона, тот знает: это не совсем шоу. Скорее — сублимация. Парень так жил. Признавался, как устраивал оргии с фанатками (глухими в том числе), мочился на них и кидался сырой рыбой, глумился по приколу.

Клоун ада.

Мэрилин всю жизнь планомерно и намеренно ломал каноны — и в музыке, и на сцене, и, конечно, в реальности. Он обставил дом скелетами, протезами конечностей и купил картину с клоуном кисти серийника Джона Уэйна Гейси (более 30 убийств и изнасилований молодых парней). Пытаясь спастись от темной стороны себя, Мэнсон как будто все больше и больше погружался во тьму. В конечном итоге вобрав все пороки и страсти, он стал коллективным мортидо Голливуда — его черной дырой.

А теперь Мэнсона хотят судить за то, как он жил. Бывшая пассия музыканта Эван Рейчел Вуд («Мир Дикого Запада») заявила, что рокер «промывал мозги» и издевался, пока они были вместе.

Эван Рейчел Вуд в сериале «Мир Дикого Запада».

Похожие обвинения выдвинули модель Сара МакНилли, модель Эшли Линдси Морган, некая Габриэла и фотограф Эшли Уолтерс.

Список претензий примерно одинаковый: шантаж, психологические манипуляции, принуждение к сексу, эмоциональный террор, изоляция, связывание веревками, «непередаваемые вещи». Все эти девушки жили с музыкантом, а теперь якобы страдают от ночных кошмаров и посттравматического синдрома.

Чуть позже трансгендерная женщина Лав Бэйли, работавшая стилистом на одной из фотосессий певца в 2011 году, заявила, что Мэнсон приставил пистолет к ее голове со словами «Я ненавижу пидорасов» и нажал на курок.

А одна из фанаток в инстаграме вспомнила, как артист после концерта в своем автобусе раздевал малолетних девушек, оценивая достоинства их фигур, в присутствии 40-летних друзей. Такой был конкурс.

Как это принято в США, Мэнсона без суда и следствия мгновенно выпилили из сериалов «Американские боги» и «Калейдоскоп ужасов», а еще лейбл Loma Vista Recording отказал в продвижении нового альбома We Are Chaos. Дальнейшая карьера рокера и актера под большим вопросом.

- Очевидно, что мое творчество и моя жизнь долгое время служили предметом споров, —написал в инстаграме Мэнсон. — Однако недавние заявления на мой счет — это отвратительное искажение реальных событий. В моей интимной жизни все неизменно совершалось при полном согласии партнеров, разделяющих мои взгляды. Это правда, независимо от того, как и почему другие люди решают превратно толковать прошлое.

К делу подключили ФБР — пока что в уведомительном порядке — сенатор Сьюзан Рубио попросила расследовать обвинения. Но если спецагенты и правда возьмутся за певца, это станет тревожным сигналом. Вряд ли получится замять дело за отсутствием улик (как это было в 2018 году, когда на Мэнсона написали заявление с обвинением в сексуальных домогательствах). Даже если мы снова услышим жалостную историю про трудное детство Мэрилина: мать поехала «кукушкой», дед любил переодеваться в женское белье и собрал коллекцию порнографии, а сам мальчик наследовал от родителей синдром Мюнхгаузена (хроническое расстройство, при котором человек выдумывает себе болезни, симулируя симптомы). Все это детали автобиографии звезды, если что.

А пока подробности приключений Мэнсона обновляются ежечасно. Еще пару дней, и никто не удивится, что Мэрилин — родной сын Чарльза Мэнсона, создателя секты «Семья», приговоренного к девяти пожизненным срокам за организацию банды отморозков, резавших людей. Хотя они даже не однофамильцы, настоящее имя вокалиста — Брайан Хью Уорнер. Однако он взял себе псевдоним именно в честь того самого маньяка Мэнсона. Неужели прав был капитан Врунгель: «Как вы яхту назовете, так она и поплывет».

Шуточная фамилия определила судьбу, а название автобиографии Мэрилина Мэнсона «Долгий, трудный путь из ада» (The Long Hard Road Out of Hell) лишь подчеркивает, что процесс продолжается. И до конца пути еще далеко.

— Я продал свою душу, чтобы стать рок-звездой, — признавал он. – Похоже, последние несколько лет дьявол стучится в мою дверь, звонит по телефону и собаки идут по моему следу. А я не расплатился по счетам.

