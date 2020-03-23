"Светлана пользуется поролоновыми накладками": помощник раскрыл стыдные секреты Лободы

Идеальная фигура Светланы Лободы является примером для подражания не только для ее многочисленных поклонников, но и звезд шоу-бизнеса. Так, Ксения Собчак как-то признавалась, что фотография артистки висит у нее на холодильнике как стимул "не есть". Не секрет, что ради роскошного тела певица проводит в спортзале по нескольку часов. Однако в окружении певицы заявили - не все в роскошной фигуре знаменитости натуральное.

Светлана Лобода устраивает из своих концертов яркое танцевальное шоу. Певица легко даст фору многим профессиональным танцорам. Артистка для достижения результата много занимается. Видео тренировок она публикует в блоге. Ролики набирают миллионы просмотров.

Однако концертный директор после разрыва со своей подопечной решил выставить на всеобщее обозрение ее стыдные секреты. "С артистами, с которыми я работаю, я с ними дружу. И про их комплексы молчу... Но есть артистка, с которой я больше не дружу. Про нее я могу сказать", - заявил Стас Пшеницын в эфире программы "Звезды сошлись".

Помощник звезды поведал, что Светлана все концерты задерживает минимум на час. "Она приводила себя в порядок. Самый большой комплекс у Светы - это отсутствие ж... Лобода пользуется поролоновыми накладками для создания объема ягодиц", - огорошил признанием мужчина.

Гости в студии достаточно бурно отреагировали на его слова. Они возмущены тем, что Пшеницын раскрыл ее интимный секрет. Так, ведущая шоу Лера Кудрявцева, которая не так давно призналась, что у нее лопнула силиконовая грудь и показала, как отдирает накладные ресницы, в сердцах воскликнула: "Худая, красивая, сексуальная!".

Меж тем, в словах Стаса может быть доля правды. Дело в том, что на одном из видео Светлана в крошечных шортах и майке продемонстрировала публике тренировку с фитнес-резинкой для стройности бедер и ягодиц. Певице пришлось принять соблазнительную позу у бассейна, чтобы правильно выполнить упражнение. Лобода, присев спиной к камере, усердно качала мышцы.

Однако фолловеры отметили, что упругая и аппетитная пятая точки Лободы - вовсе не природного происхождения. "Что, только я это вижу? У нее на трусах накладки для ...", "Так неестественно выглядит отставленный зад", "Да видно же, что попа, простите, искусственная", - комментировали особо зоркие интернет-пользователи. Сама Светлана подобные заявления всегда игнорирует. Ответит ли она на дерзкие заявления Пшеницына, время покажет.