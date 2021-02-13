Абсолютно седая Елена Проклова в халате поразила поклонников своим видом

Проклова ведет активный образ жизни Фото: Андрей КАРА

Елена Проклова умеет удивлять. 67-летняя актриса по-прежнему прекрасно выглядит. И каждый раз поражает публику неожиданными перевоплощениями.

Елена Проклова поделилась в блоге кадрами с репетиции спектакля "Пигмалион" по пьесе Бернарда Шоу. На фото из театра абсолютно седая актриса позирует в бархатном халате ультрамаринового цвета. Образ довершает заколка с пером на голове.

Конечно, поклонники поняли, что ради роли актриса надела парик. Но отметили, что их кумир выглядит в нем настолько естественно, что они просто поражены тем, как их любимица изящно экспериментирует с цветом волос. "Очень здорово", "Не узнала бы", "Вы, как всегда, восхитительны", - пишут восхищенные фанаты.

К слову, в разные периоды своей жизни артистка была и блондинкой, и брюнеткой. В последнее время она отдает предпочтение русому цвету, благодаря которому выглядит моложе.

Стоит отметить, что Проклова ведет активный образ жизни. Помимо съемок в кино и работы в театре она ходит по скандальным шоу. Правда, на днях артистка получила смачную оплеуху от Анастасии Вертинской. Звезда фильма "Алые паруса" осудила поведение Елены Игоревны.

Бывшей жене Никиты Михалкова не нравится, когда известные люди ходят по ток-шоу и "трясут трусами" перед зрителями. Сама Вертинская избегает таких программ и не отказывается делать сенсационные признания ради рейтинга и шоу. "Не хочу смотреть на артистов, которые ходят по ток-шоу и рассказывают, с кем они спали. Это противно! Сколько и от кого ты сделала абортов, нужно произносить в церкви, а не в студии. Но сейчас за деньги можно все. Сначала был мемуарный эксгибиционизм, а потом это вышло в массы", - констатировала Вертинская.

Проклова, как известно, охотно говорит о своих бурных романах и ошибках молодости на всю страну. Она рассказывала о ярких романах с легендарными актерами - Андреем Мироновым, Олегом Табаковым и Олегом Янковским. Артистка призналась, что откровенность считает одним из лучших качеств своего характера. "Почему-то в последнее время всем стали интересны мои романы, - недоумевает актриса. - Когда у меня о них спросили на одной из программ, не ответить я не могла. Мне не стыдно за сделанное мною когда-то. Ведь это все уроки моей жизни!".

Елена Проклова - женщина с насыщенной личной жизнью. Актриса трижды была замужем. Со вторым супругом - врачом Александром Дерябиным - ее разлучило горе. Проклова потеряла сначала двойняшек, потом и сына, который прожил всего девять дней. Третьим мужем актрисы стал бизнесмен Андрей Тришин. С ним звезда официально развелась после 30 лет совместной жизни.