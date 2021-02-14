"Что-то сделала с лицом или комки Биша удалила?": поклонники не узнали Кристину Асмус

Чулпан Хаматова загримировалась «под Леру Кудрявцеву» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Талант перевоплощения – часть актерской профессии. Для того, чтобы точь в точь попасть в образ приходится прибегать к гриму. «Слушайте, я не узнаю вас в гриме! Кто вы такой?», - красноречивая фраза из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию". Иной раз смотришь на фотографию: будто бы и знакомое лицо, а не можешь понять, кто это. И дело не в чудесах грима, не в фотошопе, а в чем-то еще… Волшебная сила искусства, одним словом.

Вот, например, Чулпан Хаматова загримировалась «под Леру Кудрявцеву». Те же светлые волосы, те же карие глаза. Но подписчикам понравилось: «Сказочно красивый, очень нежный образ! Соответствует настоящей доброй фее». На другой фотографии Чулпан почти «точь-в-точь» ее подруга, попечитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Катерина Гордеева.

Евгения Крюкова выложила в Instagram фото, на котором она очень похожа на другую актрису - Галину Беляеву из кинофильма «Мой нежный и ласковый зверь». У обеих одинаковый тип красоты. Даже поклонники Крюковой ее не узнали.

Виктория Исакова опубликовала фотографию со съемок фильма «Человек из Подольска». "Как всегда шикарная фотография!!!! «Но это же не Викуся, это Екатерина Волкова!", - подумали ее подписчики.

А Екатерина Стриженова сделалась блондинкой.

«Как вам такой легкомысленный блонд?», - задала вопрос своим поклонникам телеведущая. Одни написали: ну просто Мэрилин Монро, другие - ну, просто Мария Порошина!!!!

Даже теледоктор Елена Малышева, которую трудно чем-либо удивить, и та удивилась: «Просто чудо!!! Невозможно поверить!!! Ты ведь однозначная брюнетка!!»

Актеры-мальчики тоже любят пошутить и сделаться "неузнаваемыми". Бесподобный Гоша Куценко, во всех ты, душенька, нарядах хороша… Он часто делает посты с перевоплощениями. В одном он Гита (или Зита) из индийской мелодрамы, в другом - комсомолка, спортсменка и просто красавица Нина из «Кавказской пленницы».

Почти неузнаваем Юрий Чурсин. Конечно, мы понимаем: так предписано выглядеть по роли (спектакль «Кинастон» в Театре Олега Табакова). Но ведь в самом же деле: это не Чурсин, то ли девочка, то ли видение!

Актриса Кристина Асмус нашла жёсткий диск с фотографиями. 2013 год. На одной из них 25-летняя Асмус стоит рядом со своим мастером по Щепкинскому училищу, народным артистом Борисом Клюевым... «Любимый Борис Владимирович, как нам вас не хватает...», - написала Кристина. Поклонники Асмус на этом фото ее не узнали: «Раньше у вас личико хорошенькое было, а сейчас или с возрастом лицо худее стало или комки Биша удалили!?»