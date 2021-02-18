А ведь отнекивались: Сотрудники посольства США в Москве обратились за вакциной «Cпутник V»

Прививка "Спутником V" в пункте вакцинации в ГУМе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще не так давно, в декабре 2020 года, посол США в России Джон Салливан гордо отказался прививаться российской вакциной от коронавируса, предложенной ему МИД РФ в качестве новогоднего подарка.

В американской дипмиссии жест доброй воли тогда оценили, но попросили в качестве рождественского презента немедленного освобождения Пола Уилана и Тревора Рида. Дед мороз их желание исполнить не смог, а вот за прививкой американским дипломатам, видимо, все же придется обратиться.

И некоторые сотрудники посольства в Москве уже запросили у российских властей дозы вакцины «Спутника V», сообщает The Washington Post.

Причиной тому стал вовсе не показательный пример американского корреспондента Эндрю Крамера, получившего российский препарат еще в январе, а сложности с поставками американского - из запрошенных 315 000 доз Госдепартамент получил только 23 процента из них. В этой связи Вашингтон не может гарантировать своевременную поставку собственной вакцины в иностранные представительства в других странах.

В итоге, хотя «Cпутник V» не одобрен для использования властями США, сотрудникам дипмиссии разрешили самостоятельно принимать решение о вакцинации иностранными препаратами, в том числе и российским.

Ранее 13 иностранных правительств предложили сделать прививку американским госчиновникам, работающим за рубежом, собственными поставками вакцин «Модерна» и «Пфайзер», своих то нет.

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Украинское правительство высказалось резко против российской вакцины и объявило ее вне закона. Хотя Россия предлагала не только поставки, но даже вариант выпуска «Спутника V» на территории самой Украины — в Харькове. Но в Киеве пошли на принцип. Президент Зеленский вообще заявил, что «граждане Украины – не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», намекая, что наша прививка якобы не достаточно изучена. И это уже после того, как «Спутника V» зарегистрировали в 30 странах , а ведущий мировой медицинский журнал «Ланцет» объявил российскую вакцину одной из лучших (подробности)