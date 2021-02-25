Василий Лановой перед смертью стал жертвой обмана

Василий Лановой никогда не отказывался выступать на благотворительных концертах. Фото: Persona Stars

- Я вынужден дать это интервью, чтобы рассказать, как на самом деле ушел из жизни любимец миллионов Василий Лановой, что на самом деле повлияло на ухудшение его здоровья, - рассказал «КП» близкий друг народного артиста режиссер Вячеслав Моцардо. - Он мог бы жить долго, почти до ста. Как его коллеги, также всенародно любимые - Владимир Этуш, Владимир Зельдин. Для этого были все предпосылки, у него хорошие гены.

Выступления для ветеранов

На прощальной панихиде с народным артистом в Театре имени Евгения Вахтангова звучали записи песен и стихов в исполнении самого Василия Семеновича. Записи были сделаны несколько лет назад вместе с автором музыки Вячеславом Моцардо.

- Василий Семенович часто подчеркивал: «Лучшие песни для меня - военные», - рассказывает Вячеслав Моцардо. - Познакомились мы в начале 90-х. В 1994-м я предложил Лановому войти в состав правления Международного культурного центра «Слава», председателем у нас был Юрий Никулин. Василий Семенович согласился. Он поддерживал многие детские фестивали, вечера и концерты. Мы с ним стали инициаторами установки памятников на могилах Татьяны Шмыги, Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, Анатолия Кузнецова, достали деньги на памятник Вячеславу Тихонову. Не было такого, чтобы Василий Семенович когда-то потребовал - не поеду без гонорара. Он видел, перед кем выступает - перед детьми, перед военными, перед ветеранами…

«Помимо воли…»

- Вскоре в жизни Василия Семеновича появилась одна особа - Ж-ва, - продолжает мой собеседник. - Произошло это в конце 2013 года, вскоре после смерти сына Василия Семеновича. Она позвонила Лановому, представилась сотрудницей правительства Москвы и попросила о встрече. Приехала к нему в театр с еще какими-то людьми. Заявив, что она продюсер, предложила свои услуги по организации концертов. Лановой пытался отказаться, но она была настойчива. Я буквально грызу себя, почему не выгнал этих людей, оказавшихся совсем не из правительства.

Раннее Ж-ва работала на «Мосфильме», затем на многих фестивалях. Вышла на пенсию. А теперь взялась устраивать концерты Ланового.

- Как артист мог позволить вторгнуться в свою жизнь постороннему человеку?

- Полагаю, его воля была сломлена смертью сына. Да и с возрастом люди (а творческие в особенности) становятся доверчивыми. И оказываются легкой мишенью. Один из дисков, который я выпустил, со стихами и песнями в исполнении Василия Семеновича, я назвал «Спасибо за память, потомки». Ж-ва на основе этого диска сделала концертную программу. Если есть репертуар, почему не воспользоваться?

В 2015 году Василий Семенович упомянул, что его втянули в «Армию и культуру». Организация с точно таким же названием существует давно при Министерстве обороны. Зачем и кому потребовалось создавать еще одну, понятия не имею. Был момент, Василий Семенович заподозрил, что его дурачат. Пожаловался мне. С его слов мы вдвоем составили такой документ:

«Я, Василий Семенович Лановой… был введен в заблуждение». Но он, к сожалению, не сумел волевым решением прекратить все это. Полагаю, постеснялся.

Гастроли в пандемию

А хитрая пенсионерка между тем провозгласила себя директором Ланового. Псевдодиректор отрезала от него все прежнее окружение. Пыталась отгородить Ланового от замечательного детского фестиваля «Алые паруса», президентом которого он был более двадцати лет. Пыталась отрезать от Ланового и меня. Но я с ним продолжал работать и дружить.

- Что было дальше с концертами Ланового?

- В дальнейшем псевдодиректор начала получать на всю эту деятельность спонсорские и грантовые средства. Василий Семенович мне жаловался: «Она всюду ходит и просит деньги на организацию моих концертов». Фамилия Ланового открывала перед ней любые двери, в том числе на самом высоком уровне. На гастролях она селилась в люксах, ее встречали с такими же почестями, как и самого Ланового.

- Артист ездил на гастроли в том числе и во время пандемии?

- Действительно, гастроли были. Я ему пытался внушить: сейчас очень опасно, даже молодые артисты отказываются от выступлений. Но Василий Семенович отвечал: «Ж-ва уже договорилась». На сцену выходил без маски. А после концерта его просили делать общие фотографии, подписывать афиши. Его эксплуатировали, выжимали до последней капли. Псевдодиректор тоном, не терпящим возражения, говорила: «Василий Семенович, у вас записано такое-то число, будет концерт, и мы едем». Повторюсь: она получала средства на эти концерты под имя Ланового, а значит, его присутствие было обязательным. В силу интеллигентности он не умел поставить зарвавшуюся особу на место. Лановой сам говорил: «Она заморочила мне голову».

Мы с ним беседовали по телефону за две недели до его смерти. Он подкашливал, что сам и подтверждал. А заразился, думаю, именно на гастролях.

Мне бы очень хотелось, чтобы нашлись люди, готовые рассказать всю правду о деятельности псевдодиректора. Полагаю, родные народного артиста поддержат меня.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Известные актеры все чаще становятся добычей мошенников

Вячеслав Моцардо попросил помощи у юристов. К делу уже подключилась адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

- К сожалению, в последнее время мы все чаще видим, что кумиры советской эпохи, люди уже сильно в возрасте, становятся жертвами так называемых директоров - на самом деле случайных людей, авантюристов, целью которых являются исключительно деньги, - говорит Юлия Вербицкая-Линник. - Наши любимые актеры абсолютно не могут себя защитить. Часто не видят и не понимают корыстного умысла своих помощников. И, как следствие, подписывают документы не глядя, в итоге лишаются денег, квартир, а иногда - даже жизни. Те, кому повезет, успевают узнать о совершенном за их спиной, обращаются за помощью и защитой к адвокатам. Мы им помогаем, отменяем эти порочные сделки. Как было с квартирой Лидии Николаевны Федосеевой-Шукшиной - за этим процессом наблюдала вся страна, и справедливость победила. Мы вернули через суд квартиру Лидии Николаевне. Бывают и другие, страшные случаи. Когда уже ничего вернуть нельзя. Великий Лановой умер, заразившись коронавирусом, загнанный чередой неуместных во время пандемии концертов.

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