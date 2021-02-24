Краснодар Москве не Чита: эксперты назвали лучшие города для жизни в России

Краснодар - возглавил рейтинг лучших городов для жизни в России Фото: Shutterstock

Тюмень, Сургут и Краснодар - лучшие города для жизни в России! К такому выводу пришли инженеры и специалисты в сфере городской экономики Института территориального планирования «Урбаника», которые составили рейтинг самых комфортных и доступных городов страны. В него вошла сотня российских городов с населением свыше 173 тысяч человек. Санкт-Петербург и Москва замыкают пятерку лучших городов (подробнее см. «Конкретно»). В хвосте списка - дальневосточные Уссурийск и Улан-Удэ, а также Бийск (Алтайский край), Армавир (Краснодарский край) и Чита (Забайкальский край).

Чтобы составить этот рейтинг, урбанисты изучили статистические данные по всем этим городам за 2019 год, а затем вычислили и сложили два показателя.

1. Качество городской жизни. Сюда вошли экология, уровень преступности, загруженность дорог, благоустройство городов и т. д.

2. Стоимость жизни. Это возможность покупки и аренды жилья, стоимость услуг ЖКХ, расходы на потребление и покупательная способность населения.

- В богатых нефтегазовых городах уровень жизни действительно высокий: хорошие зарплаты, инфраструктура для занятий спортом, в социальной сфере, в здравоохранении и так далее, - комментирует экономист, директор института ФБК Игорь Николаев. - Но, на мой взгляд, уровень жизни - это не только благосостояние и величина материального достатка, но и то, какие у человека есть возможности для самореализации. В этом плане Москва и Санкт-Петербург дают гораздо больше. Тут, при всем уважении к сибирским городам, даже сравнивать не надо. Можно по-разному к этому относиться, но люди, особенно молодые, стремятся ехать в столичные города именно поэтому. И это в значительной степени предопределяет оценку комфортности жизни в городе. А дальневосточные города попали в антирейтинг из-за отдаленности и наличия промышленных предприятий. О Бийске из-за плачевного состояния экологии в негативном ключе говорят уже много лет.

КОНКРЕТНО

Самые комфортные и доступные города для жизни в России (итоговый балл):

1. Краснодар — 78,18

2. Сургут — 76.58

3. Тюмень — 73,55

4. Санкт-Петербург — 70,27

5. Москва — 68,01

6. Мурманск — 67,97

7. Тверь — 67,13

8. Южно-Сахалинск — 66,89

9. Магнитогорск — 66,78

10. Уфа — 66,67

…

91. Нижний Тагил — 55,49

92. Энгельс — 55,48

93. Симферополь — 53,49

94. Шахты — 52,13

95. Абакан — 52,00

96. Чита — 51,16

97. Армавир — 50,38

98. Бийск — 48,66

99. Улан-Удэ — 48,34

100. Уссурийск — 47,29

По данным Института территориального планирования «Урбаника».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аналитики назвали самые любвеобильные города России

В целом "Индекс любви" не изменился с прошлого года (подробности)