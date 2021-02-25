Никол Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь Республики

Никол Пашинян зовет народ выйти на уличные акции Фото: REUTERS

Вторая волна антиправительственных протестов, причем похоже куда более серьезная, чем первая осенняя, поднимается в Республике Армения. Сегодня 25 февраля с требованием немедленной отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна выступил глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян. Его поддержали, подписав обращение, 40 высокопоставленных военных.

Никол Пашинян тут подписал указ об увольнении Гаспаряна, заявил о недопустимости военного переворота и созвал правительство на экстренно совещание. Так же он призвал всех своих сторонников собраться к 16:00 на центральной площади Еревана — площади Республики. И анонсировал обращение к нации на 16:00.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян предложил стать посредником между Пашиняном и Генштабом для урегулирования конфликта. «Мы уже пролили достаточно крови. Время преодолеть кризисы и двигаться дальше», - заявил он.

Министр обороны Армении Вагаршаг Арутюнян по поводу выступления глав Генштаба пока молчит.

А президент Армении Армен Саркисян пока увольнение главы Генштаба не пописал.

Люди из разных концов города начинают стекаться в центр Еревана. Одни с лозунгами «Пашинян — предатель». Другие «Пашинян — наш президент».

Государственные здания взяты под особую охрану. По неофициальным данным, начальник полиции Еревана получил приказ стянуть все силы в центр города.

Вечер в Ереване обещает быть жарким.