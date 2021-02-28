От COVID-19 лысеют – в журнале «Ланцет» написано

Облысение, как выяснилось, еще не самый редкий симптом заражения SARS-CoV-2. Фото: Shutterstock

Вирусы SARS-CoV-2, вызывающими COVID-19 влияют на организм изощренно и разнообразно. В этом всё больше убеждаются медики, которые насчитывают новые симптомы десятками. У одних в списке их 50, а у других – почти 100 (98, если быть точнее). Облысение попало в число не самых редких симптомов проявления инфекции.

Как показали исследования, волосы начинают выпадать не сразу, а примерно через полгода после перенесенного заболевания – в процессе «долгого ковида», как стали называть осложнения подобного рода.

С облысением столкнулись китайские медики, которые с начала января по конец мая 2020 года отслеживали состояние пациентов, выписанных из госпиталя в Ухане (Jin Yin-tan Hospital, Wuhan). Наблюдения за ними и легли в основу статьи, опубликованной недавно в авторитетном журнале The Lancet. – том самом, эксперты которого наконец-то подтвердили эффективность российской вакцины. Под статьей подписались 32 медика из китайской академии медицинских наук (Chinese Academy of Medical Sciences). О выпадении волос им рассказали 359 человек из 1655. Это 22 процента - довольно много, чтобы считать явление случайным.

У Натальи Ламберт (Dr Natalie Lambert, проводившей исследования на базе Университета Индианы (Indiana University School of Medicine), облысели 423 пациента из 1567 – 27 процентов.

Медики подчеркивают: феномен не похож на тот, с которым они были знакомы раньше. Случалось, что инфекционные больные иной раз лысели – на нервной почве в результате сбоев той или иной фазы цикла развития волос из волосяных мешочков. Но полысевшие подобным образом быстро восстанавливались шевелюрами. У некоторых больных, кстати, COVID-19 именно так себя и проявлял.

Но облысение, которое озадачило Наталью Ламберт и её китайских коллег было каким-то иным – не проходящим к тому же.

50 симтомов COVID-19. Имеются еще 48, если верить медикам, которые их считают.

Медики полагают, что природа выявленного симптома может быть связана с некой аутоиммунной реакцией, в результате которой организм зачем-то избавляется от волос, уничтожая собственные фолликулы – те самые волосяные мешочки. И не только на голове. Но это пока лишь гипотеза, которую предстоит проверить. Или найти другие причины. Подобные исследования намечены в глобальном масштабе в рамках программы SECURE-DERM.

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