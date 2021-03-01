Развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной отложили на 4 марта

Брак между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым был расторгнут в мировом суде еще 24 декабря прошлого года Фото: Борис КУДРЯВОВ

1 марта 2021 года в Пресненском суде Москвы была рассмотрена апелляционная жалоба на решение о расторжении брака между 82-летней актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной и 73-летним продюсером Бари Алибасовым. Заседание было нервным и жарким. Накануне стороны несколько раз меняли свою позицию: разводиться или еще пожить в законном браке. Но, как стало понятно сегодня, так и не пришли к окончательному решению.

Напомним, брак между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым был расторгнут в мировом суде еще 24 декабря прошлого года. Инициатором развода стала Лидия Николаевна. Исковое заявление она подала спустя два года после того, как официально вышла замуж за Алибасова. В декабре их развели. Но по закону решение суда вступает в силу лишь спустя месяц, чтобы у супругов был шанс помириться.

Как принято считать, причиной развода стала квартира, которую осенью 2019 года Лидия Николаевна подарила Алибасову. Но, когда она узнала, что ее муж сразу же оформил квартиру на своего молодого помощника Сергея Моцаря, решила забрать имущество обратно. 26 января в Мосгорсуде 82-летняя актриса вернула себе квартиру в Новой Москве. Ее дети торжествовали. Надеялись, что «брачная эпопея» неуемной матушки на этом закончилась.

Увы, в новогодние праздники Алибасов и Федосеева-Шукшина помирились. И передумали разводиться. Во всяком случае передумала Лидия Николаевна. Не Алибасов, а Федосеева-Шукшина попросила своего адвоката Юлию Вербицкую-Линник обжаловать решение о разводе в апелляционном порядке. Получилось все как и с квартирой: вначале подарила, потом забрала. Вначале развелась, потом передумала и написала жалобу в суд.

Дети Лидии Николаевны, мягко говоря, не в восторге от своей непоследовательной матушки, пожелавшей сохранить этот странный брак. Алибасова давно называют липовым богачом. «Бари Каримович весь в долгах, вот и устраивает пиар-кампании, чтобы заработать», - рассказала «КП» подруга продюсера Лена Ленина. Сегодня он в основном зарабатывает участием в скандальных ток-шоу.

Настаивал на разводе отца и сын Алибасова - Бари-младший. 1 марта стороны морочили голову судье в течение двух часов. И так и не пришли к выводу, нужен им развод или нет.

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