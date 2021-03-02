Матвиенко заявила, что голосование по установке памятника на Лубянке могут повторить

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала интервью РИА «Новости». «Комсомолка» приводит самые интересные моменты из этой беседы.

«Памятник не виноват»

Голосование по внешнему виду Лубянской площади Москвы могут повторить в будущем, но с большим количеством вариантов, заявила Матвиенко.

- Рано или поздно придет время обсуждения, как быть с Лубянской площадью. Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с большим набором проектов в перспективе, - заявила Матвиенко.

Напомним, в предыдущем голосовании было два варианта: установка на Лубянке памятника Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. 55 процентов проголосовавших были «за» памятник Александру Невскому. После этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил о приостановке голосования и о том, что облик Лубянки останется неизменным.

- Может быть, формат (голосования, - Ред.) был выбран не очень точный. То есть было много же разных предложений, а когда граждан загнали в историю, которая разделяет мнения, разделяет городское сообщество, когда было только два проекта ... Поэтому, мне кажется, Сергей Семенович принял мудрое решение, - заявила Матвиенко.

При этом глава Совфеда заявила, что она противник сноса памятников.

- Любой памятник – это произведение искусства. Любой памятник - это часть нашей истории - грустной, сложной, простой, непростой - но это часть нашей истории. Памятник ни в чем не виноват. И вандализм в отношении любого памятника я осуждаю, - заявила Матвиенко.

«Летние отпуска лучше планировать в России»

Поехать на отдых в Европу или другие страны этим летом будет сложно. Россиянам лучше планировать отпуска на родине, посоветовала Матвиенко.

- Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят. Поэтому настоятельно рекомендую планировать отпуск в своей стране. Что касается отдыха в других государствах, это зависит не от нас, - заявила Матвиенко.

По словам Матвиенко, авиасообщение по новым направлениям Россия будет открывать постепенно.

- Это двустороннее решение - только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно, - сказала Матвиенко.

«Доллар из обращения не исчезнет»

Российской экономике нужно снижать зависимость от доллара, но из обращения он не исчезнет, заявила Матвиенко.

- Это не какое-то ноу-хау и не какая-то сенсация. И Центробанк, и правительство все последние годы по поручению президента проводят политику дедолларизации. Она открытая, она очевидная, - заметила Матвиенко.

Она напомнила, что за последние 10 лет российские вложения в государственные обязательства США сократились в 30 раз.

- Процесс идет. Может быть, кому-то покажется, что идет медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра - абсолютно правильная политика. Мы в последнее время очень много сделали для укрепления рубля, повышения привлекательности российской валюты и для бизнеса, и для наших граждан. И это тоже дает свои результаты: все больше и больше вкладов, кредитов берется в рублях, - заявила Матвиенко.

«Школьников - на пятидневку»

Матвиенко призвала перевести всех российских школьников на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной.

- Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться. Ну и, самое главное, чтобы ребенок как можно больше времени проводил с родителями. Чтобы дети могли пообщаться с дедушкой, бабушкой, порасспрашивать их об их жизни, о тех событиях, свидетелями которых те были. Это лучшие уроки истории, которые можно не просто выучить, а прочувствовать, - сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда обратила внимание на перегрузку детей в школе.

- Задача образования, школы не в том, чтобы загрузить ребенка так, чтобы он не мог поднять головы, или напихать в него, извините за такой сленг, как можно больше информации. Он же не компьютер, - заметила Матвиенко.

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