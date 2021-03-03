Навальный обнаружил сам себя в «Кольчугино» Владимирской области: «Мы сушим сухари»

Алексей Навальный. Фото: Владимир ГЕРДО/ТАСС

А пока общественность гадает, Навальный сам вышел на связь — на его страничке в инстаграм появилась письмо из СИЗО «Кольчугино», где он сейчас находится на этапе.

«Привет, это все еще Навальный! Но уже не из «Кремлевского централа», а из СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области». - Написал он.

Навальный рассказал своим подписчикам, что когда услышал на этапе «Владимирская область», то сначала опечалился. «Такая уж репутация у местных учреждений», - резюмировал он. Но оказавшись на месте понял, что не все так страшно. «Со мной все хорошо».

Не получает Алексей пока никаких писем. И в библиотеку пока тоже не попал. И по его же собственному признанию, от новостей из внешнего мира стал еще более далек.

Развлекает себя Навальный спортом: «Здесь даже турник есть», - радуется он. И кулинарией. А именно — сушит сухари. «Я никогда не думал, что это может быть так увлекательно. Сейчас у нас соревнование двух кухонь: стрит-фуд и молекулярной. Школу стрит-фуда представляет Дмитрий (статья 158, «Кража»). Он настаивает на том, что хлеб нужно резать прямоугольниками, класть в целлофановый пакет, засыпать туда два пакетика из лапши «Ролтон» (его запас, привезенный с этапа), после чего пакет надо хорошенько потрясти и поставить на батарею. Молекулярная же кухня представлена Сергеем (статья 159, «Мошенничество»), который режет хлеб идеальными кубиками, на каждый из которых кладет несколько крупинок специй вручную. И только потом пакет и батарея».

Алексей далеко не первый, кто за решеткой увлекся сушкой сухарей. А вот про отсутствие вестей из вне он, явно лукавит. Так как в своем же письме признается, что в приготовлении исконно арестантского деликатеса ему помогают телешоу, «где рассказывают о том, что я могущественный агент Запада».

Напомним, что Навальный был взят под стражу сразу же после своего возвращения из Германии. После Мосгорсуд изменил его условный срок по статье «Мошенничество» на реальный в связи с тем, что он более 50 раз нарушал условия отбывания наказания. Сушить сухари в исправительной колонии ему предстоит 2,5 года.

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