Лидия Федосеева-Шукшина будет бороться за Алибасова до конца

Три дня назад судья отложила развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной до 4 марта Фото: Евгения ГУСЕВА

В конце прошлого года Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова развели. Развод был инициирован пожилой актрисой. Но решение не успело вступить в законную силу. «Молодые» снова встретились, помирились и передумали разводиться.

После этого Алибасов пропал. Сперва он находился в больнице, потом сын увез его в Калининград, где Алибасов сломал ногу и снова попал в больницу. Что с ним происходит сейчас, Лидия Николаевна точно не знает, но очень переживает за него. Судя по той информации, которая поступает, Бари Каримович в плохом состоянии. У него забрали телефон. Его представители дают комментарии от его имени. Накануне они, скорее всего, заставили его записать видеообращение к Федосеевой-Шукшиной, где он просит ее о разводе. Но, по ее мнению, любимый Бари стал марионеткой в руках его окружения.

Лидия Николаевна уверена: пока она является законной супругой, только она может Алибасова защитить. Брак – это единственная возможность доступа к нему. В ее помощи он остро нуждается.

Федосеева-Шукшина отказывается от своих требований о разводе

Именно поэтому она распорядилась сохранить их брак.

Три дня назад судья отложила развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной до 4 марта. К этому дню Лидия Николаевна и Бари Каримович должны представить свое волеизъявление. В редакции "КП" есть документ, где Федосеева-Шукшина отказывается от своих требований о разводе. Это заявление она и направила в суд.

- Лидия Николаевна убеждена, что ее муж находится в опасности, - рассказала нам ее адвокат Юлия Вербицкая-Линник. - После новогодних праздников Бари Каримович пропал. Мы не знаем, где он находиться. По некоторой информации, его квартиру в Мерзляковском переулке сдают. Самого Алибасова где-то прячут. Доходов у него нет, никакой поддержки у него нет. Единственный человек, который его любит, кто готов бороться за него до конца, это Лидия Николаевна. Она пытается защитить Бари Каримовича от его окружения, которое не дает ему общаться с женой, не хочет их брака. Эти люди могут отправить Алибасова в дом престарелых и действовать против его воли.

Убедят ли эти аргументы суд, мы сегодня узнаем.

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