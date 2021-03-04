Состояние здоровья Александра Маршала ухудшилось из-за нарушения функций мозга

Александр Маршал попал в больницу в предынсультном состоянии Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня стало известно, что знаменитый российский певец Александр Маршал попал в больницу в предынсультном состоянии. 63-летний музыкант почувствовал себя плохо 2 марта, когда находился вместе с женой в своем загородном доме в подмосковной Барвихе. Жена артиста Наталья Минькова очень испугалась за здоровье мужа и сразу вызвала скорую помощь, как только заметила первые признаки недомогания у мужа. Прибывшие медики осмотрели артиста и приняли решение госпитализировать музыканта в больницу.

"В Одинцовскую ЦРБ был доставлен 63-летний певец Александр Маршал. Музыканта привезли врачи скорой помощи заподозрившие у мужчины предынсультное состояние. В больнице Александру поставили диагноз вертебро-базилярная недостаточность - состояние при котором происходят нарушения функций мозга из-за снижения кровообращения в системе позвоночных и основной артерий. Состояние это обратимое и поддается лечению", - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Вертебро-базилярная недостаточность может приводить к серьезным последствиям вплоть до ишемического инсульта, если вовремя не принять меры и не обратиться к врачам. Самым распространенным симптомом недуга является внезапно возникшее сильное головокружение.

К счастью, жена музыканта вовремя почувствовала неладное и сразу вызвала Александру Маршалу скорую помощь. Музыканта обследовали в больнице и оказали всю необходимую помощь. В настоящий момент жизни и здоровью певца уже ничего не угрожает, мужчину выписали из больницы и отправили восстанавливать здоровье домой.

Позже жена артиста опровергла информацию о предынсультном состоянии мужа. В эфире Радио «Комсомольская правда» в четверг, 4 марта, Наталья Минькова сообщила, что у ее супруга просто был скачок давления, угрозы здоровью нет.

Напомним, проблемы со здоровьем начались у Александра Маршала уже давно. Несколько лет назад артист перенес серьезную операцию на позвоночнике. Тогда у артиста вылезла межпозвоночная грыжа из-за которой один из позвонков раскрошился. Осколок стал давить на нервные окончания и вызывать у певца дикую боль. Врачи провели сложную операцию и поставили Александру имплант. Вскоре после этого у певца появился другой недуг - проблемы со зрением. Связаны ли предыдущие проблемы со здоровьем с нынешним состоянием артиста предстоит выяснить врачам.

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