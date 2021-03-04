Мария Захарова: Если ты просишь для своей страны сделать хуже — это предательство

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова дала большое интервью журналистке Алене Жигаловой. Дипломат рассказала о своих увлечениях, танцах, общению со звездами шоу-бизнеса и взгляде на санкционную политику Запада. «КП» собрала ключевые цитаты.

Об аккаунте МИД в «Тик-токе»

Раньше все спрашивали МИД 10 лет назад вышел в Твиттер. Это популярная интернет-платформа. Подростки в последнее время стали интересоваться аспектами внутренней и внешней политики, поэтому решили им предоставлять и нашу информацию.

О запретах в интернет-среде

Технологический прогресс предполагает, что сначала появляется явление, а затем под него подтягивается законодательная база. Это касается всего - интернета, суррогатного материнства и прочее. Сейчас самый яркий пример - это вакцинация. Никто еще год назад не думал, что будут обсуждать вопрос введения паспортов вакцинации, пускать в страну или нет при наличии или отсутствии прививки. Например, до сих пор в Евросоюзе и даже в отдельных странах нет общего понимания относительно вакцинных паспортов и что с ними делать. Тоже самое интернет. Это, действительно, глобальное явление, у него нет границ. Как быть с этим? С одной стороны, мы понимаем, что все мощности находятся на территории Штатов. С другой, он окружил всю планету, а в каждой стране есть своя национальная юрисдикция. Следовательно, надо развивать законодательную базу.

О мате

До какого-то момента я не понимала, зачем люди это делают. Ведь все слова имеются, чтобы выразить свои эмоции. По мере творческого роста и столкновения с не всегда понятными явлениями я начала понимать тех людей, которые используют эту лексику. Но в моей семье это никогда не было принято. Это же такая экспрессия, когда емко, жестко и доходчиво. При этом каждый выбирает - это часть его культуры или нет. Я в обыденной жизни никогда (не использую нецензурную лексику — ред.), иногда, когда все накипело. Это не ханжество, это часть меня. Для меня это не органично.

О Сергее Лаврове

Выдающаяся личность. Уникальный человек. Сочетание высочайшего уровня профессионализма. Профессионал и настоящий человек. А такое в наше время редко встречается.

Мария Захарова и Сергей Лавров во время заявления для прессы в штаб-квартире ООН. Фото: Александр Щербак/ТАСС

О несистемной оппозиции

Если люди, которые организуют незаконные протестные акции, с одной стороны призывают людей выходить на улицы, а с другой - пишут министру иностранных дел Британии ввести санкции в отношении нашей страны. Как таких людей называют? Ну я не знаю, в моем мировоззрении таких людей называли всегда предателями. Это никакая ни юридическая оценка, а моральная. Если ты просишь для своей страны сделать хуже, то как по-другому это назвать?

О связи санкций и заграничного отпуска

Сейчас люди не ездят в привычные для них места не из-за санкций, а из-за ковидных ограничений. Это связано с эпидемиологической ситуации. Они корректируют не то что каждый месяц, иногда каждую неделю. Например, Израиль полностью закрыл страну. Поэтому я бы не стала говорить, что сейчас санкции и отдых как-то связаны.

Об отношении ЕС к российской вакцине

Те люди, которые призывали к незаконным акциям, тот же Навальный, в августе говорит, что никакой вакцины нет, правительство врет, ВОЗ не повелась на российский обман. Европейские правительства, которые поддерживают его, как представителя несистемной оппозиции, ему доверяют, раз слушают, что он им говорит. Это отбросило Евросоюз в сотрудничестве и взаимодействии с нами по теме вакцины на полгода. Только после того, как журнал Lancet опубликовал статью и рассказал о «Спутнике V», Евросоюз, понимая критическую ситуацию с их вакцинами, позволил себе наконец обратить взор на Россию.

Контейнер с российской вакциной "Спутник V" прибыл в Боливию. Фото: REUTERS

О санкциях и изоляции России

Это потрясающая мифологема: «Нас Запад изолирует». У нас четыре стороны света. Если с одной стороны захотят изолировать, это не значит, что изолируют все. В современных условиях это невозможно сделать. Они говорят об изоляции лет шесть в активной полемике. Я все время хочу им сказать: «Возьмите глобус и посмотрите на страну Российская Федерация. Как вы будете это делать?» Кроме стран Евросоюза и коллективного Запада, стран более 200. В это число входят наиболее развитые страны, в том числе Китай. Он по многим экономическим параметрам обогнал США и ровно поэтому они хотят наказать Китай санкциями. Не из-за прав человека, не из-за ситуации с оппозицией, а для того, чтобы сдержать развитие того или иного региона мира. Это политика сдерживания.

Мы уже который год живем под санкциями.

О поэзии в МИДе

Первую свою песню «Верните память» я ему (главе МИД Сергею Лаврову - ред.) отправила, и он сказал: «Это нужно публиковать, выпускать. Чем быстрее, тем лучше. Вперед». Он поощряет творческое начало в сотрудниках. У нас даже есть поэтическая ассоциация в МИДе, издаются сборники стихов называется «Отдушина». Это не сейчас сложилось. Исторически наши дипломаты пишут стихи, художественные произведения. Евгений Максимович Примаков такие фантастические стихи писал.

О кукольном домике

У меня есть увлечение из детства. Это кукольный дом. Маленькая мебель, интерьеры. Я нарисовала эскиз и мне его сделали в мебельной мастерской. Он 1,20 с мансардой, открываются двери, окна, шторы, есть крыша. Там есть свет. Я после института заказала, сделала такой подарок. Все нарисовала, книги для этого специальные смотрела. А денег не было тогда, это был первый год работы. Я копила-копила. А когда пришла в мастерскую, меня спросили: «Это вы дом для попугайчиков делаете?» «Для себя». Мастера так увлеклись, растянулась работа на два месяца.

О видео с исполнением «Калинки»

Танцы - это вечная тема. Они привлекают много внимания. Тогда это был прием для иностранных журналистов по итогам саммита в Сочи, главы государств поехали на свое мероприятие, а сотрудники пресс-службы поехали в специальное место. Была организована сцена, оркестр, хор. Я не знаю, как под русские народные танцы можно отказаться. Это было спонтанно, но разошлось по интернету сильно.

В 2016 году Мария Захарова станцевала калинку на приёме в рамках саммита Россия — АСЕАН. Фото: YouTube

О любви к танцам

Мне близка музыка и танцы, которые наполнены энергетикой. На официальных приемах, балах, приходилось исполнять с зарубежными партнерами и вальс. Потрясающие ощущения. Но мне нравятся динамичные вещи. Я обожаю рок-н-ролл, мы его с папой танцуем. Твист, рокабилли. Народная музыка, обожаю лезгинку.

О личной жизни

Это свое, личное. Не зря это так и называется — «личная жизнь». Дочь учится в школе, до ковида ходила на танцы. Сейчас она вместе с бабушкой много занимается историей искусства. Моя мама искусствовед и ведет занятия для детей в музее.

О революции и эволюции

Я сторонник эволюции, я сторонник решения проблем по мере их возникновения. Возможно, это не хайповая тема, сложная. Но я за такой подход. Надо решать проблемы с самого начала, их не запускать, предвидеть. Может быть, это не модно. Мне кажется, достаточно было потрясений в нашей истории. А историю сейчас далеко не все знают, даже поверхностно.