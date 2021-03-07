«На 100 тысяч в месяц не прожить. Рожать нужно столько детей, сколько обеспечишь сама!»: Бородина, Семенович, Самбурская недовольны зарплатами мужчин

Ксения Бородина замужем, но считает, что женщина должна зарабатывать столько, чтобы обеспечить детей если случится развод. Фото: Instagram.com

Накануне 8 марта традиционно провели сразу несколько опросов, в которых женщины сообщали свои мечты о зарплатах мужей. В этих опросах лидируют женские предпочтения о ежемесячном доходе избранника от 100 тысяч рублей. Больше половины опрошенных считают, что муж должен зарабатывать больше жены. У звезд зарплаты выше, поэтому и требования к мужчинам иного финансового характера. Изучаем недавние резонансные высказывания известных женщинах о доходах мужчин вместе с психологом.

35-летняя Настасья Самбурская, рассказывая kp.ru о своих критериях «идеального мужчины», перечислила и чувство юмора, и другие важные качества: «У меня нет критериев, мне просто должно быть с человеком комфортно. И я не буду ничего делать только ради того, чтобы мужчина на мне женился. Все должно быть органично – женщина не должна исполнять чьи-то прихоти, она может стать кошечкой, зайкой, но только из-за энергетики мужчины, так как рядом с ним ты просто не сможешь быть другой».

При этом Самбурская не скрывает, что в месяц на привычные расходы уходит - от 500 тысяч рублей. Так что мужчина, с которым она будет жить, должен зарабатывать не меньше. У Настасьи только коммуналка с парковкой в месяц тянут почти на 50 тысяч рублей. Содержать избранника актриса не собирается: «Полжизни горбатилась, образование получала, работала, а сейчас приедет такой принц-романтик, сорокалетний, ничего не добившийся в жизни, на козе верхом и я ему такая: «Люблю тебя, чувствую, что пришло. Забирай мое имущество! Все тебе отдам! И тянуть тебя буду на себе!»

37-летняя Ксения Бородина в отличии от Настасьи Самбурской замужем и воспитывает двух дочерей. Поэтому на ежемесячные расходы ей необходимо более 1 миллиона рублей. Телеведущая зарабатывает прилично – у нее бизнес-проекты, рекламные контракты. Бородина говорит, что ее муж Курбан Омаров тоже человек обеспеченный – имеет бизнес, занимается инвестированием.

При этом на днях Ксения Бородина решила порассуждать в социальных сетях на заданную тему. И призналась, что жизнь научила ее одному важному уроку. Бородина считает: «Женщина должна рожать столько, сколько сможет обеспечить сама! Я согласна с этим тезисом. Понятно, что каждая из нас хочет детей, желательно много, от любимого человека. И это нормально! Если думать оптимистично, то можно нарисовать красивую картинку, где все жили долго и счастливо. И даже после развода мужчина остаётся заботливым отцом. Процент таких «хэппи эндов» крайне мал. Суд по тому, как много писем я получаю: с просьбой помочь или дать совет, как мне быть - муж не платит алименты. И правда жизни говорит о том, что женщина должна в первую очередь полагаться на себя. Муж может уйти, с ним может что-то случиться, он может заболеть. Вариантов масса и в каждом из них на руках у женщины остаются ее дети, которые хотят есть каждый день, им нужно обеспечить образование, дать старт. Поэтому я считаю, что женщина в первую очередь должна рассчитывать на свои силы. А сможет она вытянуть, поднять и дать все необходимое своим детям сама? Есть ли у неё навыки работы? Что она умеет? Самодостаточна ли? Это здравая доля реализма, которая помогает жить. Да и семью строить… Я всегда буду считать, что рожать нужно столько, сколько сможешь обеспечить сама, без мужчин, помощи и поддержки».

41-летняя Анна Семенович замужем пока не была. Но требования к будущему избраннику у нее серьезные. Недавно певица рассуждала о зарплате потенциального мужа: «Не смогу жить с мужчиной, который ничего не зарабатывает: ну, например, с зарплатой 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше, поэтому привыкла к определенному уровню жизни. Не готова слишком опускать эту планку».

Семенович считает, что муж должен полностью обеспечивать ей привычный образ жизни – ведь, когда она будет в декрете, то работать в семье будет только он.

Роза Сябитова уверена — пока женщины ждут богачей, подходящие им мужчины женятся на других. Фото: Михаил ФРОЛОВ

59-летняя Роза Сябитова любит напоминать тем, кто женится по любви - одной любовью семью не прокормить. Но сваха и соведущая программы «Давай поженимся!» возмущена нынешним трендом – женщины не выходят замуж в ожидании богатых женихов. Но реальный шанс создать семью с подходящими мужчинами, которые рядом – других не будет. Сябитова рассказывает: «Когда я открывала брачное агентство в 1995 году, в топе был Лестерман, который продавал женщин богатым мужчинам. Я же хотела помочь выйти замуж за хорошего мужчину, которому ты не будешь доказывать свою благодарность, что взял тебя с двумя маленькими детьми. И не будешь «продаваться» за это. Я также не предполагала, что желание выйти замуж за богатого станет масштабной проблемой российских женщин. Выходит, что время Листермана вернулось снова? И если тогда (таким как Листерман) женщин нужно было уговаривать, то теперь они готовы это делать не только добровольно, но с удовольствием. Что с вами, женщины? Что пошло не так?»

Тягу к богатым женихам и рекомендации «рожать столько, сколько сама смогу обеспечить» комментирует для kp.ru психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер.

Психолог, основательница центра развития личности Владислава Петлер. Фото: Личный архив

Брак без стереотипов

- Брак держится на любви, общих интересах и принятии. Если двум людям комфортно и никого не смущает, что женщина зарабатывает больше - нет никаких проблем для брака. Наоборот, отлично, что мы уходим от стереотипов и супруги могут распределять роли в браке как им нравится. Кстати, многим амбициозным сильным женщинам нравятся заботливые, спокойные мужчины. Зачем же навязывать стереотип, если супруги комфортно чувствуют себя в своих ролях? Общество долгое время шло к тому, что супруги - это партнеры. И каждая пара сама определяет, как им удобнее распределять обязанности. Если люди счастливы, нет ничего предосудительного в успешности женщины.

Молодость в обмен на богатство

- Когда женщина открыто говорит про поиск богатого мужа – она готова менять свою молодость и свои ресурсы на благосостояние. Мотивы тут скорее не эмоциональные, а материальные. Это может быть тревога и страх будущего, когда женщина боится рассчитывать на себя. Еще у таких женщин часто стоит программа на красивую богатую жизнь, и они к ней стремятся. Тут я никого не осуждаю. Правда, это счастье может быть скоротечным. Если брак корыстный – это проект и женщина себя продает, поэтому она должна быть готова прогибаться под многие ситуации. Тогда такой союз может быть вечным. А если девушка выскочила замуж, чтобы обслужить свою молодость и красоту, то мужчина быстро это заметит - и брак будет недолговечным. Красота - королева, которая правит балом недолго. И за этим должно быть нечто большее.

Мужа ребенком не удержишь

- Надо понимать, что жизнь переменчива. Например, если в начале брака муж берет на себя роль главы семьи, а женщина расслабляется - уходит с работы, живет интересами мужа. То может так случится, что лет через пять, когда у них уже будет двое детей - мужчина найдет новую пассию и уйдет. А женщине без своих «опор» будет в несколько раз труднее восстановиться. Удержать мужчину ребенком - невозможно. Пытаясь удержать мужа беременностью, женщины совершают фатальную ошибку. Женщина должна понимать, что ответственность за ребенка – на ней.