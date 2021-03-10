Что последует за очередным увольнением начальника Генштаба Армении

Оник Гаспарян уволен с должности начальника Генштаба Армении. По-крайней мере, об этом заявил премьер-министр Пашинян Фото: YouTube

Как говорил волк в том мультике: «Шо, опять?!» Да, премьер Армении снова заявил, что он уволил начальника Генерального штаба, который с группой товарищей по оружию имел наглость потребовать отставки главы правительства. Вы не ошиблись, этой истории уже почти три недели – еще 25 февраля Никол Пашинян обвинил военных в попытке государственного переворота и отправил президенту ходатайство об отстранении Оника Гаспаряна от должности. Это вызвало шквал эмоций у противников действующего премьера, которые поначалу вывалили на улицу, чтобы совершить революцию и скинуть «капитулянта». Но постепенно успокоились, довольствуясь мирными митингами и шествиями, которые на политическую ситуацию никак не влияют.

Почти три недели стороны упражнялись в юридической эквилибристике, отодвигая сроки вступления решения об увольнении в силу. Президент его не подписал, однако по действующей Конституции, этого и не требовалось. В итоге сегодня утром Никол Пашинян объявил, что все сроки вышли и указ об отстранении от должности главы Генштаба вступил в силу.

Никол Пашинян на митинге в Ереване. Фото: REUTERS

И тут, по закону жанра, конечно, должны грянуть гром, верные Гаспаряну войска взять под охрану здание генштаба, на улицах появиться танки и сотни тысяч рассерженных горожан. Но нет.

Тогда «шо це було»? И что теперь будет? Общество, переживающее национальную трагедию, нуждалось в фигуре, которая бы ответила за все. И от Никола Пашиняна, конечно, ждали отставки. Причем сразу после войны. Это не вернуло бы 7000 жизней, но остудило бы психологически разодранную на куски нацию. Вместо этого он обрушился с критикой на военных и русское оружие, чем вызвал справедливое недовольство своих противников и людей в погонах.

От последних ожидали реальной поддержки народа, вышедшего на улицы. Но ни военные чиновники, ни политики от оппозиции обострять не хотели. А время работало на Пашиняна, который, почуяв нерешительность оппонентов, на обострение решился, выведи своих сторонников на улицы Еревана и показав свою поддержку.

Попытавшись уволить главу Генштаба, Пашинян всколыхнул волну митингов армянской оппозиции. Фото: Александр КОЦ

Уволенный начальник Генштаба сегодня обратился в административный суд и пообещал служить народу «в ином статусе». Это означает, что Оник Гаспарян, скорее всего, не будет баррикадироваться в своем кабинете и уступит место преемнику, которого назначит Никол Пашинян. А люди на улице разведут руками: оппозиционные политики не идут дальше митингов, речи на которых больше напоминают тосты. Военные боятся обострять. Остается либо разойтись, либо радикализироваться. Кстати, в последние дни в Ереване набирает силу новое движение «Освобождение», которое не связано ни с какими политическими партиями. Вот уж кто точно не согласится с очередной капитуляцией – на этот раз перед премьер-министром. И сторонников у них может быть побольше, чем актива связанных с олигархами оппозиционных партий.