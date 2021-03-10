Карен Шахназаров - о скандале вокруг зарплат "недовольных жизнью" артистов: Тут есть элемент передергивания

Режиссер Карен Шахназаров Фото: Борис КУДРЯВОВ

В гостях у программы «Пари с Дианой Кади» на радио «Комсомольская правда» побывал режиссер, Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.

Диана поинтересовалась у Карена Георгиевича, почему он не снимает кино. Его фильм «Анна Каренина. История Вронского» вышел в 2017 году. Прошло почти четыре года с тех пор.

- Нет ничего такого, чтобы мне хотелось снять, - объяснил Шахназаров. - Моя первая полнометражная картина вышла в 1979 году. За сорок с лишним лет я снял двадцать картин. Думаю, миллионов триста зрителей у меня набралось. Просто снимать ради того, чтобы снимать, не хочется. Какой-то темы нет. Еще занимаюсь руководством «Мосфильмом».

Карен Шахназаров – завсегдатай политических ток-шоу. Политика его очень интересует. Поэтому разговор вышел на больную тему: многие молодые коллеги Шахназарова по киноиндустрии призывали к протестам, к митингам. Как он к этому относится?

- Многие призывали, но сами на митинги не ходили, - поделился наблюдением Карен Георгиевич. - Мне кажется, что опасность этих протестов преувеличена, они не настолько существенны, чтобы из этого делать какие-то выводы о распаде страны и прочем. Несколько десятков тысяч, в основном студентов и молодых людей, вышедших на улицы, это не очень убедительно.

Проблемы начинаются, когда рабочий класс выходит, как было в СССР. Кто вообще стал мотором тех перемен, которые в СССР произошли? Шахтеры... Мы всё это уже проходили. Опыт конца 80-х – начала 90-х помогает понимать какие-то вещи. Поэтому я никогда не поддерживал эти протесты. Но при этом не надо уголовного преследования тех, кто на них призывает. Хотя и считаю: вовлекать детей, подростков в это дело неправильно. С идеями надо бороться идеями.

- Никита Михалков назвал гонорары артистов, которые призывали к митингам. Там 150-300 тысяч рублей за один съемочный день. Практически годовая зарплата учительницы в регионе. Почему эти люди недовольны и чем?

- Во-первых, уровень зарплат не значит, что ты должен быть обязательно со всем согласен. Тут есть элемент передергивания. Во-вторых, у артистов может быть 150-300 тысяч за съемочный день... Но они же не постоянно их получают. Артист может сняться 20 съемочных дней за полгода или за год. И все.

Артист имеет право на собственное мнение. Почему нет? Так же, как Никита Сергеевич имеет право высказаться по этому поводу. Меня вообще удивляет страсть в этом вопросе. Его так много обсуждают. Я ближе по своим взглядам к Никите Сергеевичу, честно говоря.

Художественная часть нашего общества, включая артистов, в большой степени прозападная. У некоторых людей квартиры где-нибудь в Испании. Наверное, они про себя думают: а что дальше будет? Завтра мне запретят туда ездить, а у меня там квартира, еще что-то.

Есть люди, у которых квартира в Париже, они заработали. Это не значит, что они не патриоты. Почему всех, кто имеет недвижимость за границей, надо сразу записывать в непатриоты. Это тоже такая крайность. Я не занимаю крайних позиций, хотя моя позиция патриотическая. У меня нет недвижимости за границей. И никогда не хотел ее иметь. Просто считаю, это слишком много проблем.

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