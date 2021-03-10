«Вещи выносил в черных мешках и по дешевке пытался продать стол»: соседи шокированы поведением вдовца Валентины Легкоступовой

Валентина Легкоступова и Юрий Фирсов Фото: Instagram.com

Вот уже несколько дней Юрий Фирсов, последний муж Валентины Легкоступовой, живет в ее квартире в Текстильщиках. Скандально известный яхтсмен получил всенародную известность сразу после гибели заслуженной артистки России. Напомним полгода назад, в августе 2020-го, сердце исполнительницы хита «Ягода-малина» остановилось в одной из московских клиник. Туда она попала из наркологической клиники, где проходила лечение вместе с Фирсовым. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. По версии следствия, певица упала в ванной комнате своей квартиры и ударилась головой. Многие и тогда и сейчас подозревали, что артистку мог толкнуть ее супруг. Проверка по факту смерти певицы до сих пор не завершена. Но это, как и тот факт, что в браке они прожили всего-ничего – 40 дней, не помешало вдовцу вступить в права наследства.

Поначалу Фирсов публично отказался от наследства. При этом в многочисленных интервью себя он называл человеком богатым. Он уверял, что полностью содержал певицу и даже ее детей. Но на деле оказалось, что он гол как сокол.

- Мне негде жить, поэтому я тут, - объяснил Фирсов свое нахождении в квартире Валентины Легкоступовой.

Туда он вселился без одобрения других наследников: детей и матери Валентины Легкоступовой. Они теперь и заглянуть в квартиру не могут: Фирсов сменил замки.

- Обо всем что происходит в квартире мамы, я узнала от соседей. Они видели и слышали, как Фирсов выломал старые замки и поставил новые. Он даже дверь входную снял с петель, - рассказала в интервью «Комсомольской правде» Анэтта Бриль, дочь Валентины Легкоступовой.

О том, что происходит в квартире в квартире мамы, дочь узнала от соседей. Фото: СОЦСЕТИ

Но одними замками дело не закончилось. По словам соседей, после новоселья, Фирсов принялся выносить из квартиры подозрительные пакеты.

- Соседи рассказали, что видели, как он таскает что-то в черных пакетах. Я не исключаю что он крадет личные вещи мамы и зная этого человека не удивлюсь, что потом он свалит все на нас, - прокомментировала Анэтта Бриль. – Дошло до того, что он соседям пытался по дешевке продать стеклянный стол из квартиры мамы.

Но идти на конфликт с Фирсовым дети Валентины Легкоступовой не планируют.

- Нам не нужны его провокации. С момента следственных действия ни я, ни мой брат Матвей не были в квартире мамы. По факту смерти до сих пор идет проверка и мы даже боялись что-либо там трогать, чтобы не сбить следствие. А что сделал Фирсов? Приехал, взломал замки и навел там свои порядки, - возмутилась Анэтта.

Напомним, право на наследство Валентины Легкоступовой имеют четверо: мама певицы, двое детей и вдовец. Имущество между ними будет разделено в равных долях, то есть по ¼.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Неожиданные детали смерти Валентины Легкоступовой: врач сделал заявление

Со дня смерти певицы прошло семь месяцев (подробности).

«А просто жить больше негде»: Последний муж Валентины Легкоступовой заселился в ее квартиру

Юрий Фирсов не посчитал нужным предупредить об этом детей певицы и просто сменил замки (подробности).