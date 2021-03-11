Даша Жукова в 39 лет родила сына от красавца-миллиардера

Даша Жукова стала мамой в третий раз. Бывшая жена Романа Абрамовича родила сына от греческого красавца-миллиардера Ставроса Ниархоса. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даша Жукова стала мамой в третий раз. Бывшая жена Романа Абрамовича родила сына от греческого красавца-миллиардера Ставроса Ниархоса. Мальчика назвали в честь дедушки - Филиппом.

Даша Жукова и Ставрос Ниархос стали родителями чудесного малыша, пишет tatler.ru. Cупруги два года счастливы в браке. Появление на свет сына стало для них долгожданным событием.

О беременности бывшей жены Романа Абрамовича стало известно в конце 2020 года. Теперь у 39-летней Даши трое детей. От Абрамовича она растит дочку Лею и сына Аарона Александра. 35-летний Ставрос радость родительства испытал впервые.

Со своим вторым мужем Жукова знакома много лет. Поначалу они скрывали романтическую связь и объявили о ней лишь в 2019-м. Дарья вышла в свет с избранником, появившись на торжественном балу Института костюмов в Нью-Йорке.

Напомним, Ставрос Ниархос III - внук известного греческого судовладельца Ставроса Ниахроса. Магнат скончался в 1996 году и оставил своей семье состояние в 2,5 миллиарда долларов. В семейной коллекции Ниархосов - более 100 полотен одних только французских импрессионистов и постимпрессионистов. В 1989 году магнат купил автопортрет Пикассо за 47 млн долларов, а также пополнил коллекцию работами Ван Гога, Гойи, Эль Греко и Рубенса.

Отец Ставроса-младшего - Филипп Ниархос унаследовал от отца любовь к живописи, он один из самых известных коллекционеров современного искусства. Мать Ставроса - Виктория происходит из известного ирландского рода Гиннесс. К слову, по отцу Ставрос приходится троюродным братом миллиардерше Афине Онассис - внучке другого известного греческого судовладельца Аристотеля Онассиса.