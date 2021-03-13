Защитник "Спартака" за год дважды забил в свои ворота. Вратарь москвичей сказал о своей реакции

Вратарь "Спартака" Александр Максименко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Защитник "Спартака" Павел Маслов второй раз за год забивает в свои ворота. Летом 2020 года на финише прошлого сезона он отличился в игре с "Сочи". В поединке с "Динамо" Маслов опять же "открыл счет", поразив ворота, которые защищал как и тогда Александр Масименко. Но "Спартак" все-таки победил в главной игре 22 тура "Динамо" со счетом 2:1.

Максименко был назван лучшим игроком матча и по окончании поединка с "Динамо" его спросили по поводу защитника, который уже не первый раз забивает ему. Вратарь "Спартака" сказал, что не видит большой проблемы:

- Мы на эту тему не разговаривали, а просто поддержали человека. С кем это не случается, кикс какой-то непонятный. Но он молодец, психологически устойчивый - сразу после этого момента начал успешно играть, подключаться вперед. Поэтому ему - честь и хвала.

- Мог бы сыграть лучше в случае с пропущенным голом?

- Не бывает не берущихся мячей, надо просто разобрать этот момент уже на свежую голову. И понять, что можно было улучшить.

- Оцени как вратарь, какая схема игры "Спартака" в обороне надежней?

- Сложно сказать, что надежней, а что нет. В этой игре и при таких полях самое главное - это самоотдача и характер. Вот, а схема уже уходит на второй план. Поэтому здесь главное - это характер. Кто больше хочет, тот и побеждает.

- В последние 20 минут был навал "Динамо". Насколько ты чувствовал уверенность в обороне, учитывая пропущенный неудачный мяч?

- Ну конечно же, чувствовалась уверенность и от ребят, всей команды, скамейки запасных. Мы были готовы к этому навалу. Ведь это естественно - когда они проигрывают, то наваливаются. Поэтому мы были уверены в себе и играли по счету. Здесь ничего такого нет.

После 22 матчей сезона "Динамо" находится на 5 месте с 36 очками. "Спартак" же, набрав 41 балл, расположился на 2 месте. Следующая игра "Динамо" пройдет 18 марта в гостях против "Краснодара", а "Спартак" в этот же день сыграет дома против "Урала".

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