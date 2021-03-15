Мишустин потребовал не допускать отравления детей в школьных столовых

Мишустин привел в пример школу Барнаула, которую посетил во время своей недавней поездке по Сибири. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин поручил губернаторам контролировать ситуацию с питанием в школьных столовых и не допускать случаев отравления среди детей.

- В последнее время были случаи отравления детей в школьных столовых, самые крупные в Красноярском крае. Некоторые ребята оказались в больнице. Хочу еще раз обратить внимание руководителей регионов на эту ситуацию. Все ученики начальных классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Но мало просто организовать эту работу. Надо следить за тем, из каких продуктов приготовлена еда и, конечно, контролировать весь процесс, - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Напомним, из-за отравления салатами в школьных столовых Красноярска пострадали более 130 детей. 59 школьников оказались в больницах. Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, по факту отравления детей заведено три уголовных дела.

Голикова также рассказала о результатах проверок Роспотребнадзора, которые регулярно проходят во всех школах страны. По ее словам, Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков горячего питания почти на 150 миллионов рублей. Изъято почти 60 тонн продуктов, признанных некачественными.

- Приостановлена деятельность 146 поставщиков пищевых продуктов и 61 поставщик внесен в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщила Голикова.

Она также рассказала, что оперативный штаб по организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов 1 апреля доложит правительству об устранении выявленных замечаний и недостатков. По данным Роспотребнадзора, в 10 регионах страны осталось 295 школ, до конца не устранивших все замечания по организации питания, из них 48 малокомплектных.

По словам Голиковой, за последний год качество питания в школах улучшилось. Количество кондитерских и колбасных изделий в меню сократилось вдвое, зато на треть больше стало овощей и фруктов.

Мишустин привел в пример школу Барнаула, которую посетил во время своей недавней поездке по Сибири.

- В Барнауле родители принимают участие в контроле за питанием детей. Это самый объективный и независимый контроль, - заметил Мишустин и призвал также делать в других школах.