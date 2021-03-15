Черчесов - Миранчуку: «Приезжай и доказывай свою состоятельность»

Игрок сборной России Алексей Миранчук и главный тренер Станислав Черчесов. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

В сборную России на важные отборочные матчи ЧМ-2022 вызваны все лидеры команды. Вернулся Александр Головин, пропускавший последние матчи из-за травмы, капитаном снова назначен Артем Дзюба. Приглашение получил и полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук. После разгромного поражения от Сербии (0:5) Станислав Черчесов жестко отозвался о настрое Миранчука и некоторых других молодых игроков, назвав их «золотым активом».

«МИРАНЧУК ПРИЕДЕТ В СБОРНУЮ, И МЫ ЕЩЕ ПОГОВОРИМ С НИМ»

«Золотой актив сейчас у нас играл – и вот они у себя дома чай пьют, а я перед вами из-за этого золотого актива сижу», - отбивался Черчесов в студии «Матч-ТВ» от критики. После объявления состава сборной на мартовские матчи Черчесов рассказал журналистов, что общался после этого с Алексеем Миранчуком.

«Решал ли я с ним ситуацию с «золотым активом»? Это он должен играть, забивать, отдавать, проявлять себя. Мы свои посылы даем, а сейчас он в сборной. Приезжай и доказывай свою состоятельность. И доказывай свою состоятельность там – в клубе», - заявил Черчесов.

«Прилетит в сборную, мы еще переговорим с ним, - пообещал главный тренер сборной. - Понятно, что в клубе он мало играет, но даже этих минут достаточно, чтобы заметить трансформацию в его игровых качествах. На дистанции понять это сложно».

«ГОЛОВИН НИКОМУ НИЧЕГО ПРОСТО ТАК НЕ ОТДАСТ»

Прокомментировал Станислав Черчесов и состояние Александра Головина. В «Монако» российский полузащитник делает результат и имеет неплохую статистику и прессу, но при этом не провел еще в этом году ни одного полного матча, и появляется на поле на тайм, максимум - на полтора.

«Есть клуб «Монако», где Головин много пропустил из-за травмы. За это время есть игроки, которые себя проявляют. Нас радует то, что Головин свои игровые минуты получает. Мы его знаем, Саша – игрок с характером, который просто так никому ничего не отдаст. Я знаю Ковача не понаслышке, знаю, что он тренер, который подходит к ситуации объективно. И еще раз повторяю, если Саша выходит на замену и его меняют, это не значит, что он плохой»,

ЖИРКОВ ВСЕ ЕЩЕ В ОБОЙМЕ

А самым опытным игроком сборной России по традиции становится Юрий Жирков. В августе ему исполняется уже 38 лет, но игрок «Зенита» все равно регулярно приезжает в национальную команду. Даже при том, что не играет в клубе.

«Он прошел хороший сбор в Дубае, мы с ним на связи. Было повреждение у него, но есть МРТ, которое показала, что там ничего страшного нет. У нас же впереди три матча, а он игрок такого уровня, что может помочь в той или иной игре. Физиология бывает разная. Есть игроки, которые пропустив три недели, потом полгода приходит в себя. А есть такие, как Жирков, который восстанавливается быстро», - рассказал Черчесов.

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