Черчесов объяснил, почему не заставляет футболистов делать прививку от коронавируса

Сам главный тренер сборной России вакцинировался еще в январе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России рассказал, почему он не может заставлять своих игроков вакцинироваться от ковида. Станислав Черчесов заявил, что в руководстве национальной команды все прививки себе сделали. Но футболистов насильно прививать не будут.

«Нельзя делать что-то из-под палки. Если футболист сделает прививку и потом будет плеваться: «Меня заставили», это не пойдет плюс. Мы можем только своим примером показывать: и нашим футболистам, и нашим людям. Я себе сделал прививку, проверили на антитела, все зерр гуд. И на своем опыте я могу делать выводы. Не кто-то там сказать, а я сам это прошел», - рассказал Станислав Черчесов.

И при этом главный тренер сетовал на неопределенность. «В такое время живем, что ПЦР-тест может определять состав. Сколько раз было, что утром у тебя есть здоровый игрок, а к вечеру выясняется, что играть он не сможет», - рассказывал Черчесов. Такая ситуация сложилась перед матчем с Сербией (0:5), когда в составе сборной России по тем или иным причинам, в том числе и из-за тестов, не могли сыграть 14 футболистов.

Так же глава тренерского штаба сборной России рассказал об обстановке вокруг матча с Мальтой, который должен состоятся 24 марта. Были сообщения, что из-за антиковидных мер эту игру могут запретить проводить на острове, встреча может быть перенесена либо на нейтральное поле либо даже в Сочи.

«Неопределенность была все несколько часов. На Мальте правительство локдаун решило объявить. Регламент говорит, что в таких случаях матч переносится на нейтральное поле. Мы подали идею: зачем на нейтральное поле? Давайте поменяемся кругами и первую игру с Мальтой проведем дома. Им идея понравилась. Но потом правительство дало разрешение играть, необходимость в переносе отпала, тема закрыта», - объяснил Черчесов.

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