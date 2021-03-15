"Рыдаю, мне с каждым днем все хуже": в семье певицы Славы произошло горе

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В семье Анастасии Сланевской, известной как певица Славы, страшное горе. Артистка сообщила о смерти мамы. Целый месяц знаменитость делала вид, что у нее все хорошо. Однако сейчас решилась излить душу поклонникам.

Певица Слава переживает невосполнимую потерю. И это при том, что она до сих пор не оправилась от трагедии, которая произошла пять лет назад. В ее папу, когда он стоял на переходе, на машине врезались пьяная молодежь.

А теперь семью постигло новое горе. "От нас ушла мама. Месяц назад. Сил нет говорить об этом, пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно", - написала Слава в блоге.

Артистку спасает только работа. Она старается держаться на людях. Но честно признается, что ей очень плохо. "И с каждым днем все хуже", - добавила она.

По ее словам, мама была очень веселым, позитивным, добрым и жизнерадостным человеком. Беды ничто не предвещало. Женщина не жаловалась на здоровье. Однако, судя по всему, причиной смерти родительницы звезды стал коронавирус.

Слава пообещала не раскисать. "Я соберусь и буду работать и жить дальше. Она бы не поддержала мое нытье. Всегда не унывать, помогать, радовать себя и окружающих. Примите все-все-все мои самые искренние соболезнования те, кто потерял любимых и близких людей! Я всем сердцем с вами. Мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими", - резюмировала певица.