В США предсказали России пять новых войн

Победа над Прибалтикой будет победой над НАТО, о чем даже могучий Советский Союз мечтать не мог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Чужие намерения, что чужая душа - потемки. А как хочется посветить фонариком, чтобы разобраться, что ждать от соперника. Американский журнал Politico решил раскрыть сразу все потаенные замыслы российского президента ярким лучом своего аналитического прожектора. Получилось как в известном анекдоте: кончились у мужика спички, решил он попросить их у соседки двумя этажами ниже, пока шел, такое про ее намерения передумал…

«Опытный агент КГБ Владимир Путин знает, как скрывать свои чувства…» - это зачин статьи в Politico. А дальше автор Леон Арон, видный спец по России и директор по изучению нашей страны в Американском институте предпринимательства, непрерывно эти чужие чувства разоблачает.

Одним из приоритетов президента Путина с самого начала «было восстановление государственной собственности или контроля над ключевыми политическими и экономическими активами, утраченными в результате распада Советского Союза». По мнению автора, это плохо. По мнению россиян, в этом было только хорошее. Даже некоторые западные авторы, например, Тейн Густафсон в своей книге «Колесо Фортуны. Битва за нефть и власть в России», признают это.

Благодаря взлету цен на нефть, росту ее добычи в России и установлению контроля государства за отраслью, включая десятикратное увеличение налогов, отмечает Густафсон, доходы от нефтяного экспорта взлетели с 36 миллиардов долларов в 2000 году до более 173 миллиардов в 2007. А это - и социалка, и армия, и инфраструктура. Получается, что русскому хорошо, то автору Politico…

БЕЙ СВОИХ, ЧТОБ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ

Пусть останутся на совести автора журнала его глубокое проникновение в тайные мотивы действий российского президента вроде желания исторической славы и пожизненного пребывания у власти. Но они нужны ему, чтобы подойти к главному тезису: проблемы в экономике, жестокая пандемия и якобы массовая поддержка населением Навального заставляют Путина прибегнуть к тому, «что он очень хорошо делал в прошлом: короткие победоносные войны».

Вот тут и начинается самая белиберда. Впрочем, для западного эксперта, живущего, как художник, в собственном мире, все логично и убедительно.

Судите сами: Путин, как только пришел к власти, «начал то, что стало второй российской войной в Чечне». И тут же его рейтинг взлетел до 80 процентов… То, что боевики Басаева и Хаттаба напали на Дагестан, а Россия должна была защищаться, для американского автора или неизвестно, или несущественно.

Дальше, для подтверждения главного тезиса: самый высокий рейтинг Путина - 88 процентов - был в сентябре 2008 года - вслед за пятидневной войной против Грузии. Опять-таки, какое значение, кто на кого напал? Рейтинг то вырос? Что и требовалось доказать.

А теперь, внимание! Кто на очереди, коль российский президент жаждет для поправки своих дел «маленькой победоносной войны»? Приговор Politico: «По крайней мере, пять соседних стран являются очевидными кандидатами. В трех из них - Грузии, Молдове и на Украине - сохраняются «замороженные конфликты», которые могут быть легко разморожены российскими войсками или их доверенными силами внутри этих стран». А еще две страны, какие?

Вы не поверите, но американский журнал это не смущает, - Белоруссия и Казахстан. Белоруссия, дескать, и так является половиной «формального Союзного государства», а в Казахстане проживают 3,5 миллиона этнических русских. То, что эти две страны - ближайшие союзники России, должно, по замыслу автора статьи, подчеркнуть невиданное коварство и непредсказуемость России.

ПРИБАЛТИЙСКИЕ ЯГНЯТА

Но пять объявленных жертв Кремля могут временно расслабиться. Politico вносит существенное уточнение: эти пять потенциальных войн не вполне соответствовали бы амбициям Путина в отношении «больших идей» или его собственной миссии по восстановлению империи и отмщению за ее развал. Пусть не обижаются в Минске и Нурсултане, что американцы их за масштабных врагов России не воспринимают. Хотя по такому поводу впору радоваться.

Так где же враг настоящий, соответствующий путинским амбициям и стати? Как где - восточный фланг НАТО, то есть Эстония, Латвия и Литва. Куда же без них, когда западники про очередную войнушку с Россией говорят? Разгромив эти миниатюрные колоссы, российский президент будет удовлетворен «возмездием за падение любимой советской родины». Еще бы, ведь победа над ними будет победой над НАТО, о чем даже могучий Советский Союз мечтать не мог. Именно так, слегка иронизируя, разоблачает мотивы Путина американский эксперт.

«Прибалтийских ягнят» серьезные натовские партнеры снова безжалостно выталкивают перед собой к пасти российского медведя. С мотивами косолапого все понятно: русскоязычное население Эстонии и Латвии, в отдельных регионах составляющее большую часть всех жителей, просит братьев из России о помощи и заявляет о желании «воссоединиться» по крымскому сценарию. Москве не придется даже посылать к соседям танки и вести полномасштабную войну. Будут использованы, раскрывает секреты Путина Politico, «три полка спецназа и воздушно-десантная дивизия, дислоцирующиеся вблизи эстонской и латвийской границ».

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА

Но тут автор журнал все-таки проявляет остатки трезвомыслия, утверждая, что «воссоединение» Нарвы или Даугавпилса с родиной будет означать войну Запада с Россией.

Впрочем, все его предыдущие фантазии и должны были привести к этому выводу. А раз на носу война, давайте глянем, что у НАТО в Прибалтике? И вот тут вылезает самое страшное: блоку, по подсчетам отставного генерала Джона Николсона, понадобится примерно 90 дней, чтобы отмобилизовать и нарастить свои силы в регионе до необходимого уровня. А в Крыму, напоминает автор, от референдума до принятия полуострова в состав Российской Федерации прошло всего три недели!

Тут и выводов делать не надо: укреплять натовскими силами страны Балтии надо было еще позавчера. А сегодня новая напасть появилась. Опросы в натовских странах показали, что большинство в половине из них, включая Францию, Испанию, Германию и Италию, ответили отрицательно на вопрос, должна ли их страна прийти на помощь союзнику по НАТО, если бы Россия ввязалась в серьезный военный конфликт с ним. Нерадостные новости для прибалтов.

Все очень плохо, сокрушается американский автор, ведь самое большое преимущество Путина перед демократиями в том, что они хотят мира, а ему нужна победа. Демонизация российского лидера набирает обороты.

А почему западным экспертам никогда в голову не придет простая мысль: победителем Путина сделал, прежде всего, сам Запад. Вторая чеченская - мы знаем, кто подначивал Басаева и толкал его на Россию. Пятидневная грузинская - хорошо помним, кто на кого напал, и кто настоящего агрессора до последнего прикрывал. Безумие на «евромайдане», закончившееся госпереворотом на Украине, после чего судьба Крыма и Донбасса была предрешена, тоже не Москва раздувала. Ее действия всегда были ответом, а кто каждый раз затевал «цветники» или военные провокации против России, тот и стимулировал у нее дух победителя. Как говорится, спасибо за науку.

Если следовать этой логике, то ответ, с кем следующим будет воевать Россия, очевиден - пусть сначала к нам сунется.