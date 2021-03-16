В России хотят запретить одноразовую пластиковую посуду: реально ли это

Одноразовую пластиковую посуду и трубочки, а также другие материалы, которые нельзя переработать, надо запретить. С таким заявлением на форуме «Чистая страна» в Сколково выступила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Фото: Shutterstock

Одноразовую пластиковую посуду и трубочки, а также другие материалы, которые нельзя переработать, надо запретить. С таким заявлением на форуме «Чистая страна» в Сколково выступила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Там она рассказывала о том, какие вызовы в сфере экологии видит правительство и как их собирается решать.

- Мы должны с вами запрещать, и нужно не бояться этого, применять, использовать, выпускать в обращение неперерабатываемые материалы, такие как, например, цветной пластик, трудноизвлекаемые материалы, такие как коктейльные трубочки, одноразовая посуда и так далее. Вот этим нужно заниматься. Это уже есть в практической работе правительства, - заявила, в частности, вице-премьер.

По ее словам, это необходимо — конечно, наряду с другими мерами - чтобы сократить количество свалок. И к 30-му году захоранивать вдвое меньше отходов. Не исключено, что запрет на пластиковую посуду и коктейльные трубочки будет введен уже в ближайшее время — в течение двух лет.

Идея отказаться от «вредного пластика» в России обсуждается не первый год. В конце 2019 года, еще до коронавируса, говорили об ограничениях на использование и пластиковых пакетов в магазинах. Такие поправки вроде как начал разрабатывать Роспотребнадзор. Но с пандемией разговоры об экологии поутихли — под натиском новых санитарно-гигиенических требований.

Главный вопрос, который в связи с новыми экологическими идеями как возникал, так и возникает — запретить-то, конечно, можно что угодно, а насколько это реально?

- Есть вещи, которые сделать совершенно реально — не оказавшись при этом обратно в пещерном веке. Например, одноразовые пластиковые тарелки и стаканы легко заменяются такими же одноразовыми, но из картона. Большинство потребителей ничего и не заметят, а картон можно переработать, - прокомментировал kp.ru новые предложения председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. - Пластиковые трубочки заменить сложнее. Но и тут стоит помнить, что используем мы такую трубочку один раз, а разлагаться она потом будет 500 лет. В целом то, что предлагает Виктория Абрамченко, в русле ограничений, которые уже ввели или собираются ввести у себя некоторые страны. Альтернатива — строить мусоросжигающие заводы, поскольку множить свалки уже некуда. Но большинство россиян совсем не мечтает иметь их, как и свалки, там, где они живут.

В соседней Белоруссии с января 2021 года уже действует запрет на одноразовую пластиковую посуду в общепите. Нельзя использовать пластиковые тарелки, стаканы, чашки, палочки для размешивания напитков, трубочки. Пластиковые столовые приборы (ложки, вилки) разрешены — их пока сложно заменить чем-то аналогичным одноразовым.

В Евросоюзе директива об ограничениях в использовании одноразовых предметов из пластика принята еще в 2019 году, но запреты были отложены до нынешнего 2021 года. Исчезнуть не только из общепита, но и вообще из продажи должны одноразовая пластиковая посуда, пластиковые трубочки, ватные палочки, некоторые виды контейнеров для еды.