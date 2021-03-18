Вдовец Легкоступовой Юрий Фирсов: После смерти Вали меня называли альфонсом и серийным убийцей

Валентина Легкоступова погибла всего через месяц после свадьбы с Юрием Фирсовым. Фото: Instagram.com

Смерть Валентины Легкоступовой в прошлом году, через месяц после ее замужества, наделала много шума. Многие склонны были искать вину в трагедии ее последнего мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Однако по сей день Следственный комитет не нашел доказательств его причастности к смерти певицы, склоняясь к версии, что она в подпитии упала сама и вследствие полученных травм умерла.

Об этом в эксклюзивном интервью «КП» поведал вдовец певицы Юрий Фирсов. Это его первое большое интервью печатной прессе.

Пропали деньги

- После смерти Валентины вы обещали,что не станете претендовать на ее имущество. И все-таки недавно подали заявление о включении вас в число наследников...

- Начну сначала. Мы с Валей были счастливы, строили планы переехать в Испанию. Думаю, я бы легко там нашел работу, например, обучал парусному спорту, у меня есть ученики, среди них даже один чемпион мира. Валя бы преподавала вокал. Ее друзья в Испании предлагали нам пожить у них, в отдельном доме, так что жилищный вопрос на первое время для нас был бы решен. Валя готовила документы на выезд, ценные вещи мы собрали в рюкзак - Валины драгоценности и мои деньги, сумма значительная. Когда мы с Валей попали в больницу (уехали, подчеркну, по собственному желанию, за нами не санитары со смирительными рубашками приезжали), на третьи сутки я вышел, но не смог попасть в квартиру. Так как дочь Вали Анетта забрала обе пары ключей. И вещи мои, и деньги остались там, впоследствии их включили в общую наследственную массу, подлежащую разделу между всеми наследниками. Я остался фактически бомжом. Квартиру, в которой жил с прежней женой Натальей, при разводе оставил ей. Взял только свои собственные сбережения. На эти деньги мы с Валей жили все десять месяцев до нашей свадьбы.

Влезла в долги

- Хотите сказать, сама она не зарабатывала?

- Однажды мы разговаривали, я спросил у нее: «Валя, если бы сейчас вдруг прилетел волшебник и готов был бы исполнить любое твое желание, о чем бы ты его попросила?» Она ответила: «Хочу работу! Много!» Она действительно очень любила свою профессию. Но последние два года оказались тяжелыми. Концертов практически не стало. С мужем (звукорежиссером Алексеем Григорьевым. - Ред.) в 2018-м она развелась. Еще раньше потеряла бизнес. Жить на что-то надо… Влезла в огромные долги, непонятно, как выплачивать. Именно эта ситуация и вогнала ее в депрессию. Позже Валя признавалась мне: «Я лежала на кровати сутками, и слезы катились, не могла ни есть, ни спать. Ты буквально вытащил меня из этого состояния. Иначе бы я умерла». Я помогал ей оплачивать учебу сыну, выплачивать кредиты, отправляли деньги ее маме…

Извините, что я о деньгах, но хочется наконец внести ясность по всем пунктам. Ведь в публичном пространстве меня в чем только не обвиняли! Якобы альфонс. И чуть ли не серийный убийца. При этом не предоставлялось никаких данных о моих «жертвах». Якобы имело место домашнее насилие, которое я учинял в отношении Вали. Да она такой была человек - на нее голос нельзя повысить, она бы сразу пинками из дома погнала.

Обвиняли, будто нарочно женился и заслуженную артистку свел в могилу, дабы завладеть ее недвижимостью - двушкой в сталинке, в Текстильщиках, на первом этаже. Писали: «Прогуливает бриллианты Легкоступовой в Турции». Позже обе мои предыдущие жены сказали что их я никогда не избивал, выпить могу, но неагрессивен.

«Живу в ее квартире»

- Но вернемся к наследству.

- Я-то надеялся, что мои деньги из рюкзака мне вернут... Поймите, у дочери Вали Анетты есть квартира и дом, у Матвея (сына певицы. - Ред.) - дом, у Валиной мамы - квартира, бывшему мужу (Алексей Григорьев, второй муж Легкоступовой, также теперь претендует на наследство. - Ред.) Валя при разводе оставила дом в Феодосии и дорогую иномарку. Она все раздала. А я свое не могу забрать, даже сумку с документами, которую увезла Анетта из Валиной квартиры вместе с остальными мамиными вещами. Среди документов мое водительское удостоверение и дипломы - теперь возникают сложности с устройством на работу, так как требуют подлинники документа об образовании. Помимо имущества, у Вали остались еще ее долги, предстоит выплатить примерно 4 млн рублей. Эта сумма также делится поровну между наследниками. От этих обязательств я не уклоняюсь.

Сейчас я временно живу в Валиной квартире, здесь все о ней напоминает. Да, мы выпивали несколько дней, Валя сорвалась. Были причины. Но совсем не я тому виной. Проведено множество экспертиз, следователи подробно допросили и меня, и соседей, и врачей. Раз я не в тюрьме и не в СИЗО, ни от кого не бегаю, полагаю, это означает мою невиновность. Мне нечего скрывать.

Дети певицы Анетта и Матвей считают, что Фирсов причастен к смерти их матери. Фото: Первый канал

КСТАТИ

«Хочу поучаствовать в установке памятника»

- Есть ли шанс мирно договориться с остальными наследниками? Да и вообще «зарыть топор войны и ненависти»?

- Очень на это надеюсь. Пока не получалось. Звонил и писал и Анетте, и Матвею, и Валиной маме. Однако они все на мои сообщения не отвечают, трубки не берут. Даже не сообщили, что Валин прах в день ее рождения, 30 декабря, был захоронен на Троекуровском кладбище. А ведь я хочу поучаствовать в установке памятника, в том числе финансово, хочу, чтобы на монументе было выгравировано не только «от мамы, дочери и сына», но и «от любящего мужа».

Валины родные, к сожалению, не считают меня за родственника, аргументируя, что я прожил с Валентиной всего лишь десять месяцев. Да я за это время прожил с ней жизнь! Ее смерть - это моя боль. Если бы ее отвезли не в наркологическую клинику, а в травматологию, там первым делом сделали бы МРТ головного мозга, ее бы спасли. Ведь опухоль после падения в ванной формировалась примерно двое суток. Плохо ей стало к исходу вторых суток, присела на кровать, сказав, что разболелась голова. Потом произнесла: «Юрочка, я сейчас умру». Потеряла сознание и больше в себя не приходила.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спасался в монастыре

- Как вы живете эти полгода?

- Будто во сне. Первое время хотелось уйти к Вале. Спас монастырь. Когда-то я катал на яхте группу монахов. Узнав о моей теперешней ситуации, они позвонили и сказали: «Тебе надо срочно к нам, приезжай, настрой свою душу на продолжение жизни». И я поехал, провел в монастыре довольно длительный срок. Там как в армии: порядок, встаешь в пять - молитва, потом небольшой завтрак - снова молитва. Потом работа. Опять молитва. И так до двенадцати ночи. Много беседовал с иеромонахом, спрашивал: «Почему так произошло с Валей и со мной?!» Он нашел очень мудрые слова… Из монастыря я вышел с ощущением, что Валя… в раю. Подумываю уйти в монастырь еще на более долгий срок, там молиться о Валюшиной душе.

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