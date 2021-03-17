Дочь Валентины Легкоступовой: «Не могу себе простить, что повезла маму в наркологическую больницу»

Анэтта Бриль в интервью на Радио Комсомольская правда (97,2 FM) рассказала о последних днях жизни певицы Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Певице, чей хит «Ягода-Малина» когда-то звучал из каждого утюга, было всего 54 года. Друзья вспоминают, что тогда Валентина была абсолютно счастлива, по уши влюблена. Но, похоже, именно эта поздняя любовь и сыграла с артисткой злую шутку.

В браке с яхтсменом Юрием Фирсовым она прожила роковых 40 дней. И как минимум две недели из них влюбленные злоупотребляли спиртным. До сих пор по факту смерти певицы тянется доследственная проверка. Ясно лишь, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Такую можно получить как в результате падения, так и при ударе по голове тупым предметом. Что же тогда случилось? Этот и другие вопросы мы задали старшей дочери Валентины Легкоступовой, Анэтте Бриль.

НАЗВАЛА В ЧЕСТЬ АНЭТТЫ ПАУЛС

- Анэтта, если кем и гордилась Валентина Легкоступова, так это вами. «Любимая дочка» - только так она называла вас во всех интервью. Вы же никогда не афишировали звездную маму? Почему?

- Я действительно никогда не выставляла маму напоказ. Она так меня и брата воспитала. Говорила, что всего в жизни нужно добиваться самостоятельно. Именно поэтому ни я, ни мой брат Матвей никогда не пытались прорваться за счет знаменитой фамилии мамы. У меня до брака была фамилия отца, я была Анэттой Кушнаревой. О том, что мамулька моя – Валентина Легкоступова, конечно, все знали. Но знали не от меня.

- А как ваша жизнь сложилась. На странице в Инстаграме написано, что вы певица? Тут же фото с Уголовным кодексом. Так чему верить?

- Я, если можно так сказать, певица с юридическим образованием. У меня три диплома: академия музыки Гнесиных, институт современных искусств и МГИМО. Я юрист-международник и это образование получила совсем недавно. Что касается карьеры певицы, она не то чтобы не сложилась. Я вообще и цели себе такой никогда не ставила. В 17 лет пошла учиться вокалу только потому, что была восхищена талантом мамы, я мечтала быть на нее похожей. Тогда я училась в юридическом колледже и тайком от всех забрала свои документы. Пришла поступать в академию Гнесиных, где мама была педагогом и членом приемной комиссии. До сих пор помню ее лицо, полное удивления. Еще больше она обалдела, когда меня все-таки взяли. Помню, как она зашла вечером в мою комнату, закрыла дверь и спросила: «ты же понимаешь, что поблажек не будет, что я с тебя ни десять, а сто десять шкур сдеру?». И я это хорошо понимала. Такой у мамы был характер: никаких поблажек и никому. Каких-то переживаний, что со сценой у меня не сложилось, у мамы никогда не было. Сейчас мне 30, у меня счастливая семья: муж, две дочки, а работаю я ресторатором. Уверена, что все мои дипломы еще пригодятся: планов множество.

- Про имя не могу не спросить. Такое оно у вас необычное. Вас действительно мама назвала в честь дочки Раймонда Паулса?

- Это правда. Мама названа меня в честь дочери Раймонда Паулса, человека, который подарил ей прекрасные песни, Анэтты Паулс. Она была ее лучшей подругой в то время. Надо сказать, что она потрясающе красивая. Я практически с пеленок знала, что имя мое неспроста появилось. Смотрела на фото Анэтты и картавым голосочком спрашивала маму: «а я, когда вырасту, тоже буду такой красивой».

Заслуженной артистки России Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АЛЛА ПУГАЧЕВА РЕВНОВАЛА?

- На пике своей карьеры Валентина Легкоступова давала по 120 концертов в месяц. А на детей времени у нее хватало?

- У меня была самая лучшая мама. Она человек, который умеет любить. Несмотря на то, что какое-то время я жила у бабушки в Феодосии, мама почти каждую неделю прилетала ко мне. И вот тогда она просто накрывала всю меня с ног до головы волной своей любви и материнской заботы. Мы с ней всегда были очень близки.

- Развейте мифы и слухи…. Что же на самом деле случилось и почему мама на пике карьеры вкруг пропала со сцены?

- Я родилась в 1991 году. И мама уходила в декретный отпуск в одной стране, а выходила из него в другой. Она просто не смогла, а точнее не захотела перестраиваться. Она никогда не пела под фонограмму. А кто тогда был в моде: безголосые и полуголые певицы.

- Но тем не менее, Валентина Легкоступова в интервью говорила, что роковую роль в ее сценической судьбе сыграла Алла Пугачева. Что они не поделили?

- Она всегда говорила так: «Алла Борисовна Пугачёва – великая женщина и великая артистка». Лично мне она ни разу ничего дурного о ней не сказала. Да, было недопонимание между ними, но до открытого конфликта оно не довело. Была песня раздора – «Двое» на стихи Ильи Резника и музыку Раймонда Паулса. Мама исполнила ее первой, потом ее пела Алла Пугачева. Возможно, она просто ревностно к таланту мамы относилась. Не думаю, что Алла Борисовна из-за этого строила маме козни. Но как было на самом деле, знает, конечно, только сама Примадонна…

ДВА МУЖА

- Личная жизнь Валентины Легкоступовой была не малина? Дважды разведена, почти всех своих мужчин уводила из семей. С вашим отцом мама прожила всего четыре года. Рассказывала, что вы в три годика выдали: "развод – это, когда нет любви". Вы с папой-то общаетесь?

- Конечно, общаемся. Мне вообще повезло. У меня два отца – мой родной и второй муж мамы, Алексей Григорьев. Большую часть моей жизни именно он был рядом. С мамой они прожили 19 лет, подарили мне братика. Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему они развелись. Чтобы вы понимали – это была образцовая пара. У них ни ссор, ни скандалов не было никогда. «Валюша и Леша не разлей вода»: так их все друзья называли. Развод был маминым решением. Я, конечно, много раз спрашивала ее: «почему». Она отвечала: «просто мне так захотелось». Надо сказать, что мама по характеру была очень волевой и сильной. Ее бесполезно было переубеждать и уговаривать. Она никогда не слушала.

- Они ведь очень мирно разводились? Но не так давно Алексей Григорьев подал иск о разделе имущества. Он претендует на загородный дом в Павловском Посаде. Для вас с Матвеем это стало сюрпризом?

- Тут вот какая деталь. На сегодняшний день на имущество мамы претендуют двое ее супругов: Юрий Фирсов, который прожил с ней 40 дней, и Алексей Григорьев, союз с которым длился почти 20 лет, и это человек, который подарил маме сына. Я считаю, что Леша имеет на это полное право. У него есть сын, за права которого он борется в рамках этого раздела. Скорее всего, свою долю он просто отдаст Матвею.

- Еще при жизни Валентина Легкоступова в интервью говорила, что Матвей не слишком близко с отцом общается. С чем это связано?

- Я не могу сказать, что у них плохие отношения. Нет. Леша просто строгий отец и иногда Матвей не понимает, что этой строгостью отец только добра ему желает. Мы близки с ним, это родной человек, с которым я и сама с удовольствием общаюсь.

Анэтта Бриль Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ НОВЫЙ ПАПА

- Когда в жизни мамы появился новый мужчина, ее будущий и так уж сложилось, последний муж, Юрий Фирсов, вы первой об этом узнали? Мама была тогда счастлива?

- Я очень хорошо помню тот день, когда я впервые услышала фамилию Фирсов. Это был ноябрь 2019 года. Я тогда как обычно позвонила маме, чтобы сказать: доброе утро, спросить о планах на день. Мама в ответ просто огорошила. Сказала дословно: «я сейчас провожу время со своим будущим мужем». Я растерялась, особенно услышав слово «муж». До этого она ни разу о нем не говорила, а тут сразу такое. Не успела я прийти в себя, как трубку у мамы взял Фирсов и принялся со мной разговаривать. Я очень удивилось, что вот так, без личного знакомства сразу нахрапом: «здравствуйте, я ваш будущий папа». У меня уже тогда создалось странное впечатление, но я маме ничего не сказала. Я понимала, что она счастлива и только радовалась за нее.

- До свадьбы мама вас все-таки лично друг другу представила?

- Да. Получается, что я видела Фирсова до всех этих трагических событий только один раз. Это было в январе 2020 года. Вы поймите, что они с мамой тоже не так много времени проводили в месте. Он постоянно был в своих парусных регатах. Так вот они приехали с мамой к нам в гости. Что сразу удивило: Фирсов едва успел зайти, как принялся ходить по нашему дому и все фотографировать. Она даже на второй этаж поднялся. Мне это показалось странным, но тогда я постеснялась спросить, что он вообще делает.

- На той встрече вы уже догадывались что он страдает алкоголизмом?

- Нет, хотя косвенные признаки были. Когда мой супруг стал открывать вино, Фирсов словно ошпаренный отпрыгнул в сторону. Сказал, что пить не будет: «категорически». А через минуту вдруг передумал и поднес свой бокал. Он сделал несколько глотков, а потом сел за руль. Это сейчас я знаю, что в тот момент он был закодирован. Добрые люди передали мне документ, подтверждающий, что он прошел процедуру вшивания капсулы.

СВАДЬБА БЕЗ ДЕТЕЙ

- Они уже в тот момент планировали свадьбу? Скажите, почему ни вас ни Матвея не было на церемонии?

- Да, они с первого дня знакомства решили пожениться. Хотя Фирсов на тот момент еще не был разведен. Я до сих пор не понимаю, к чему была эта спешка. Конечно, я разговаривала с мамой. Очень деликатно просила ее не торопиться, присмотреться друг к другу. Но я ни в коем случае ей не указывала. Она в тот момент напоминала хрустальную вазу, до краев наполненную счастьем, и я очень боялась ее пошатнуть и разбить. Сейчас, возможно, действовала бы иначе. Но тогда ведь никто и подумать не мог, что такая беда ждет нас впереди. Что касается свадьбы, которая состоялась в августе 2020-го, то само приглашение было очень странным. Мама позвонила мне буквально за 23 часа до свадьбы. Мы с детьми и мужем на тот момент были в Твери. Мама сказала: «мы завтра расписываемся, прилетайте в Сочи…». Но мы просто даже физически не могли успеть так быстро собраться всей семьей и прилететь.

- То есть получается, что мама не хотела собственную дочь видеть на свадьбе?

- Не думаю, что мама. Скорее всего, она просто была под влиянием Фирсова. А он уже тогда решил оторвать ее от всех родных и друзей. Это самый страшный человек, которого я когда-либо встречала в своей жизни. Жаль, что я слишком поздно это поняла.

- А когда это понимание появилось и почему?

- После свадьбы мама с Фирсовым вернулась в Москву. Они жили в квартире мамы вместе с Матвеем. И вот тут случился первый звоночек. Пьяный Фирсов с ножами набросился на Матвея, выбил дверь в его комнату, выставил брата на улицу. Он ведь даже ночевал на лестничной площадке: без денег, без телефона. На следующий день Матвей все мне рассказал. Это стало началом конца. Мама перетесала отвечать на телефонные звонки. Я тогда была на самоизоляции из-за коронавируса, которым заболел муж. Я звонила всем друзьям мамы, умоляла приехать, посмотреть, что там происходит. Но никто так и не отозвался. На тот момент по телефону я разругалась с пьяным Фирсовым. Что он только не говорил: «кто не со мной, то за бортом», «не суйся в нашу семью», «Матвею дал лещей и тебе отвешу». И не только мне он хамил. Концертному директору мамы он сказал, что тот уволен, что теперь он главный. Через две недели, когда наш карантин закончился, я взяла мужа, лучшую подругу мамы и мы приехали в квартиру.

«Я, КАЖЕТСЯ, УПАЛА»

- Что вы там увидели?

- Это было 6 августа, за 8 дней до смерти мамы. Когда мы зашли, она находилась в душе, а Фирсов ходил по квартире с бутылкой пива в руках. Я зашла к маме и увидела, что у нее синяки на животе и руках. Я стала спрашивать, что случилось. Она ответила каким-то заторможенным голосом: «я, кажется, упала». Я только сейчас понимаю, что это ее странное состояние было вызвано даже не алкоголем, а снотворными, которые она принимала.

- Но почему, видя такое состояние, эти гематомы на теле, вы все-таки поехали в наркологическую больницу?

- А в другую они просто отказались ехать. Даже пьяный Фирсов, он ведь все контролировал, он управлял мамой. Ехать в эту клинику было именно его решением. Я до сих пор жалею, что пошла у него на поводу. Он уверял, что его там все врачи знают, давил на то, что сможет оформить маму под другой фамилией. А она, конечно, не хотела, чтобы информация просочилась в прессу.

В браке с яхтсменом Юрием Фирсовым Легкоступова прожила роковых 40 дней. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Как так получилось, что врачи, пусть и наркологи, не заметили черепно-мозговую травму?

- Конечно МРТ ей никто не делал. Она в тот момент действительно ни на что не жаловалась. Фирсов вообще про падение мамы ничего не говорил, она тоже молчала. Как потом мне объяснили врачи, при ЗЧМТ часто у пациентов наступает такой период, когда они хорошо себя чувствуют. И у мамы было именно так. Они остались в больнице и весь следующий день, 7 августа, мы говорили с ней по телефону. А вот 8 августа она перестал отвечать. В тот момент она уже впала в кому и ее перевели в другую больницу. Все следующие дни мы просидели с мужем и Матвеем на скамейке напротив больницы. Мы молились, до последнего верили в лучшее…

- А Фирсов, где все это время был?

- Он сбежал, как крыса с тонущего корабля. В следующий раз он появился уже на похоронах. Приехал с телевизионными камерами и устроил там целый спектакль.

- Анэтта, вы до сих пор считаете, что косвенно или напрямую в смерти мамы виноват Юрий Фирсов?

- Да, я в этом убеждена. Поймите, до Фирсова мама вообще не пила. Почти 20 лет она провела в браке и даже на Новый год пила только лимонад. Говорят, нельзя силой заставить человека пить. Но, как ни крути, близкий, любимый человек, он оказывает влияние. Фирсов выпивал и уговаривал маму делать это вместе с ним. Вполне возможно, делал он это умышленно. Мотив-то на лицо – наследство.

- Вас удивило, что Фирсов не сдержал свое сделанное публично заявление об отказе от наследства?

- Я уже привыкла к лжи этого человека. Он врет постоянно. Он то видел, как мама упала в ванной комнате, то крепко спал в этот момент. То ему не нужно наследство, то вдруг первым получает все документы. Сейчас он и вовсе живет в квартире мамы. Но все это второстепенно. Для нас с Матвеем деньги на втором плане, мы сконцентрированы сейчас на расследовании. Мы хотим знать, кто же виноват в том, что наша мама умерла.

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