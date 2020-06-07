Дочь-гендерквир Михаила Ефремова и Рената Литвинова потрясли публику

Рената Литвинова шокировала многотысячную армию своих поклонников. 53-летняя актриса опубликовала в блоге совместную фотографию с дочерью-гендерквиром Михаила Ефремова. Не так давно Анна-Мария призналась, что иногда называет себя в мужском роде и собирается жениться на возлюбленной.

Рената Литвинова много лет дружит с Михаилом Ефремовым. 20 лет назад они вместе снимались в сериале "Граница. Таежный роман". Актриса разместила отрывок из фильма.

Героиня Ренаты по имени Альбина в откровенном красном платье с обнаженной спиной эффектно проходит между танцующими людьми. Ее приглашает на танец старший лейтенант Алексей Жгут, роль которого исполнил Ефремов. Девушка принимает приглашение.

"20 лет - «Граница. Таежный роман». Проход, прическа, красное платье - посвящается моеи маме Алисе Михайловне. Снималась в ее нарядах 70-80 годов. И она сама ходила с такой «бабеттой » на голове. И при мне еще в детстве делала начес на полгода!", - подписала ролик Литвинова.

renatalitvinovaofficiall 20 лет - "Граница. Таежный роман"

А через некоторое время Рената разместила совместное фото с 19-летней Анной-Марией Ефремовой. Девочка появилась на свет за пару месяцев до выхода "Границы" на экраны и стала третьим ребенком Ефремова.

В кадре звездная блондинка сзади обняла Анну-Марию за плечи. "Пусть сегодня будет день сильных женщин - 6 июня. С моей крестницей Анной-Марией Ефремовой", - пояснила актриса.

Потрясенные поклонники стали оставлять в блоге Литвиновой десятки комментариев. Они поражены тем, что Рената оказалась для дочери Ефремова второй мамой. "Слава Богу, девочка в надежных руках", "Как Анне-Марии повезло с крестной мамой!", "Бог мой, кто бы мог подумать, что у вас такая связь. Божье провидение", "Какие Вы красивые", - делятся фолловеры.

renatalitvinovaofficiall С моей крестницей Анной-Марией Ефремовой

Отметим, дочь Михаила Ефремова и актрисы Ксении Качалиной не так давно стала героиней выпуска шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". В разговоре с телеведущей девушка внезапно заговорила о себе в мужском роде. Лера уточнила, не оговорилась ли она, но дочь актеров решила пояснить свою позицию.

"Есть люди, которые не относят себя ни к традиционно маскулинным ролям, ни к традиционно феминным - так называемые небинарные персоны. Я именно такой персоной себя и считаю. Поэтому я периодически говорю о себе в мужском роде, а периодически в женском", - заявила она.

Лера спросила свою гостью, если ли у нее парень. "У меня есть девушка - это лучше. Это более модно, более современно. Но это я так шучу. Я не считаю, что другая ориентация - это дань моде", - сообщила Анна-Мария.

Она подчеркнула, что отец спокойно относится к ее выбору. Наследница знаменитого актера рассказала, что хочет жениться, а потом переехать в коттедж в Англии. "Возможно, ребенка я усыновлю, потому что вопрос с детскими домами стоит остро, и таким детям действительно нужно хорошее воспитание и как минимум одна родительская фигура", - резюмировала девушка.