Звездный нумеролог объяснила беды экс-жены Андрея Аршавина и назвала его главную ошибку

Долгоиграющий скандал в семье футболиста Андрея Аршавина превратился в жуткий сериал Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгоиграющий скандал в семье футболиста Андрея Аршавина превратился в какой-то жуткий сериал: громкий развод с женой, дележка имущества и, в конце концов, страшная болезнь и угроза остаться на улице... Алиса Казьмина, которая два года прожила со спортсменом и родила ему дочь Есению, словно в фильме ужасов, теряет лицо: ее нос провалился и почти исчез то ли из-за неудачной пластики, то ли из-за редкой аутоимунной болезни. С экранов телевизоров Казьмина на больничной койке клянет бывшего мужа - "погань и нелюдя", который довел ее до предсмертного состояния, а теперь вместе с детьми выгоняет из супружеского дома.

Алиса Казьмина, которая два года прожила со спортсменом и родила ему дочь Есению, словно в фильме ужасов, теряет лицо Фото: Тимур ХАНОВ

Свекровь Татьяна Аршавина молчать не стала. "Болезнь Алисы - божья кара за ее выкрутасы. Ей справедливо дали по носу. Не я - провидение", - заявила мама футболиста об экс-невестке. Так что же все-таки произошло между супругами? Какие "выкрутасы" позволяла себе Казьмина, и кто виноват в ее бедах? На эти вопросы "Комсомольской правде" ответила звездный нумеролог Клара Кузденбаева, которая составляет прогнозы для доброй половины шоу-бизнеса.

- Алиса родилась 7 июня 1982 года - этот день в нумерологии называется "День затейника". Она носитель тысячного знака - знака власти, таким людям среднего пути не дано: либо внизу, либо наверху, - рассказывает эксперт-нумеролог. - Поэтому Алиса должна всегда стремиться к росту, быть домохозяйкой ей противопоказано. С одной стороны, она добрый, талантливый человек, большая труженица. Харизматичная, обладает громадными аналитическими способностями. А с другой, характер не из легких.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам Кузденбаевой, людям тысячного знака свойственны гордыня, категоричность, амбициозность.

- А гордыни у Алисы очень много, есть чувство превосходства. От нее страдало все окружение: домработницы, кухарки, водители - наверняка, многие из них могут пожаловаться на ее несносный характер, - продолжает Клара. - Она способна унижать людей, кричать, истерить, проявлять деспотичность. Их брак с Аршавиным все годы держался только на его великом терпении. Алиса не терпит чужого превосходства и всегда требует подчинения. Единственное, что можно сказать в ее защиту в сегодняшнем скандале, - то, что Алиса честна. И если она она врет с экрана, обвиняя в проблемах своего бывшего мужа и свекровь, она действительно так думает в силу своей несправедливости. Она относится к тому типу людей, у которых весь мир вокруг виноват, а они не при чем. Но проблема вообще-то в ней.

Нумеролог уверена, что для Казьминой материальное превыше всего, а духовное не имеет значения. При этом самое уязвимое ее место - здоровье.

- Сегодняшние проблемы со здоровьем не смертельны: они разрешатся, и все будет хорошо, - говорит эксперт. - Алиса по своей программе долгожитель. Как правило, людей с тысячным знаком жизнь приземляет, дает испытание болезнями и крахом карьеры. Самое интересное, после дня рождения у нее начнется благоприятный период, перемены в личной жизни. Но прежде всего, Алисе стоит разобраться в своей ситуации, перестать винить других людей и измениться самой. Она очень неправильно себя вела, и поэтому получила удар в виде болезни.

Главная ошибка Андрея Аршавина, по мнению нумеролога, заключается в том, что он женился на женщине, которая абсолютно ему не подходила, в их браке не было душевного тепла. Такой союз был обречен: терпение Аршавина просто лопнуло.

- Даже Барановская подходила футболисту больше, чем Алиса. Но и их брак не мог быть успешным, так как у обоих в программе отсутствуют семерки. Такой союз начинает распадаться после семи лет совместной жизни, - считает Клара Кузденбаева. - Сам по себе Аршавин дипломат: он родился 29 мая 1981 года - в нумерологии это "день ртути". Такой человек приспособится к любым обстоятельствам. Носитель знаков артистизма и миротворца. Терпение его велико, но когда чаша переполнена, непременно взрывается. Добрый, душевный, сердечный, очень привязан к маме. К материальному относится легко, без сожаления расстается с деньгами. Но даже помогая людям, он все равно остается крайним и виноватым, потому что в его программе нет семерок. И в отношениях с Алисой, кто бы ни был виноват, все шишки всегда будут сыпаться на Андрея, хотя семьянин он хороший. В его характере есть жертвенность, которую никто никогда не оценит. Все будут радоваться его успехам, но как только он оступится, в него тут же бросят камни.

После дня рождения у футболиста начнется год спада, из-за обвинений Алисы ситуация в семье будет тяжелой. Но нумеролог уверена, что Аршавин - человек выдержанный, и у него есть все шансы достойно пройти эти испытания.