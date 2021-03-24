"Может, нагрешила где, не пойму": с Лерой Кудрявцевой случилось ЧП в реанимации

Лера Кудрявцева вторые сутки находится в реанимации Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лера Кудрявцева вторые сутки находится в реанимации, куда ее экстренно госпитализировали после обморока. Телеведущей стало плохо прямо на съемках. Она потеряла сознание на глазах у коллег.

Лера Кудрявцева подробно делится с поклонниками тем, как проходит ее восстановление в реанимации. Телеведущая лежит в отдельном боксе. Но внезапно ночью к ней проник незваный гость. "Представьте себе реанимационный устрашающий блок, где помимо кровати находятся различные приблуды,, аппараты, столы и много всего, скажем так, действующего на психику. Там находятся две стеклянные двери - одна в коридор, другая - в соседний блок. Двери не закрываются", - начала свой рассказ блондинка.

Лера мучилась от бессонницы. В какой-то момент она услышала странный шорох. "Ночь.Тишина. Бело- голубоватый свет. Лежу. Переживаю. Не сплю. Слышу, какая-то возня. Поднимаю голову и вижу здорового мужчину, который тихо так открывает дверь из соседнего блока. Я напряглась, привстала и спросила, мол, не заблудился ли он", - поделилась знаменитость.

Незваный гость, ничуть не обращая на нее внимания, тихо открыл дверь и пошел шаркающей походкой к Лериной кровати. "Я приподнялась, сердечко забилось быстрее, ладошки влажные. Мужчина подходит к кровати, останавливается передо мной с улыбкой на лице и совершенно безумными глазами. Я опускаю взгляд и вижу кровь на его белой футболке. Кровь, которая просачивается сквозь его футболку. ... мне! Подумала я и пожалела, что с собой нет памперса, ибо была от страха готова надуть в штаны", - описывает она произошедшее.

От ужаса Кудрявцева потеряла дар речи. Но нашла в себе силы медленно слезть с кровати. "У меня есть одна особенность - я от страха всегда молчу. Кто- то орет, а я молчу. Двигаюсь в сторону двери. Он за мной. По дороге рассматриваю, где лежат, и лежат ли вообще ножи, скальпели и колюще-режущее предметы. Закрываю дверь - она стеклянная, без замков. Мужик начинает, взявшись за ручку, ее пытаться открыть с такой же улыбкой на лице и безумным взглядом. Молча продолжалась эта схватка между молчащей мной и молчащим мужиком", - поведала звезда.

Все происходящее напомнило ей фильм ужасов. "И это как раз про то, что после этого я реально чуть не схватила инфаркт-миокарда - вот такой рубец. Я не помню такого страха вообще. При том что привезли меня, по ходу, из- за моей и так пошатаной психики. Ноги - вата, руки трясутся, в голове кошмары", - не может прийти в себя Лера.

Позже Кудрявцева выяснила, что ее гостем оказался мужчина из соседней палаты, сдернувший с себя катетер и шатающийся по отделению. "Вроде не в себе. Простите. А, может, нагрешила где, не пойму ", - сокрушается блондинка.