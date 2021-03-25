Про льготную сельскую ипотеку под 3% в последнее время говорили много Фото: Евгения ГУСЕВА

Счетная палата проверила, как у нас дела с госпрограммами, призванными улучшить качество жизни на селе. Общий вывод — лучше на селе жить не стало. Хотя в целом на мероприятия по комплексному развитию сельских территорий за 2018-2020 годы из федерального бюджета ушло более 41 млрд рублей. И куда делись эти деньги?

Про льготную сельскую ипотеку под 3% в последнее время говорили много. Но, как выходит из отчета Счетной палаты, улучшение жилищных условий на селе не задалось. Даже очень льготная ипотека оказалась большинству деревенских жителей недоступна - «ввиду их низкой платежеспособности и высокой долговой нагрузки».

Кто тогда берет кредиты на покупку или строительство домиков в деревне? «По состоянию на 1 октября 2020 года около половины получателей сельской ипотеки, или 45,8 % (10 958 получателей), постоянно не проживают на сельских территориях и являются городскими жителями», - указано в отчете. Вот пример: в Удмуртии более 71,4 % договоров было заключено на приобретение или строительство домов в пределах 25-километровой зоны от Ижевска. То есть льготами воспользовались в основном люди, которые вряд ли будут заниматься сельским хозяйством.

Программу уже подправили — с 1 января 2021 года заемщик подписывает обязательство в течение полугода с момента регистрации права собственности на новый дом оформить там и регистрацию по постоянному месту жительства. Но это вряд ли решит другую проблему. Как минимум, в 14 регионах необходимость расплачиваться по льготной ипотеке загонит среднего сельского жителя в нищету - на уровень или даже ниже уровня прожиточного минимума. Какой там может быть новый дом?

Похожие дела - с газопроводами. Они, судя по отчетам, на селе ударно строятся. Правда, со своеобразными результатами. «Вновь введенные водопроводные и газораспределительные сети не всегда приводят к сокращению числа сельских жителей, не обеспеченных сетевым газом и водопроводной водой», - утверждается в отчете. То есть как? Оказывается, бывает: сеть построена, введена, а люди к ней подключаться отказываются — не по карману. Стоит это удовольствие зачастую на уровне, а то и больше, чем средняя зарплата в регионе в аграрном секторе.

Например, в Кемеровской области плата за технологическое присоединение для населения в 2020 году составляла 67,44 тысяч рублей, а средняя зарплата у аграриев — 28,33 тысячи. Где взять деньги на газ, пусть он уже и рядом? Да даже в Ленинградской области на подключение к газу средней зарплаты не хватит: 54,29 тысяч — технологическое присоединение, 42,59 тысяч — зарплата в растениеводстве и животноводстве (в среднем).

Все это, конечно, не отменяет еще одной российской беды. «Выявлены системные нарушения по предоставлению отдельными субъектами Российской Федерации недостоверной отчетности», - пишут аудиторы.

Общие выводы напрашиваются печальные. Госпрограммы принимаются в отрыве от реальности. Сельчане слишком бедны, чтобы воспользоваться выделенной им поддержкой. А государственные деньги уходят не тем, кому были предназначены.

Что дальше? Свои материалы Счетная палата направит в правительство и, как водится, в Генпрокуратуру.

СРАВНИ!

Так у нас «развито» село

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума:

город — 7,1%

село — 22%

Жилье без удобств:

город — 19,9%

село — 63,7%

Доля ветхого жилья (износ более 70%):

город — 1%

село — 3,3%

(Данные из доклада Счетной палаты)

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