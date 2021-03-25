Чехи без боя сдали немцам Прагу, "чтобы спасти ее красоту". А для нас война была - на выживание

Прага, июнь 1945 года. Советские воины на мосту через Влтаву. Фото Г.Хомзора /Фотохроника ТАСС/

Скоро 9 мая, праздник Великой Победы. Вот-вот начнутся очередные стенания борцов с «победобесием». Поэтому самое время еще раз подумать, о чем нас пытаются заставить забыть.

Как и многим россиянам, мне довелось полюбоваться Прагой. Чудный город, кто спорит. Но что запомнилось: во многих местах чешской столицы назойливая реклама «Музея советской оккупации». О фашистской оккупации в Злата-Праге напоминаний нет. Потому что и оккупации, по сути, не было. В Протекторате Богемии и Моравии, входившей в нацистский рейх, Прага была одним из областных центров Богемии.

То, что Прага - самый прекрасный город, в котором ей когда-либо довелось побывать, признается и Маргарет Тэтчер в своей книге «Искусство управлять государством». «Она настолько прекрасна, - объясняет легендарная «железная леди», - что это сыграло определенную роль в ее судьбе. В 1947 году историк А. Дж. П. Тейлор спросил тогдашнего чешского президента Эдварда Бенеша, почему чешские власти не оказали более серьезного сопротивления Гитлеру, захватившему Чехословакию в 1939 году. Бенеш мог бы ответить, что чехи, поверившие обещаниям Германии, были захвачены врасплох. Или что их армия была слишком малочисленна для серьезного сопротивления. Однако вместо этого, к удивлению Тейлора, он распахнул окно своего кабинета, из которого открывался вид на неповторимые красоты Праги, и заявил: «Вот почему мы уступили без боя!»

То есть, ну такая убийственная красота, что даже воевать за нее - преступление. Независимость, получается, того не стоит…

Март 1939 года, жители Праги за полицейским оцеплением "встречают" немецкие войска. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ну ладно, сдались без боя и сдались. Мало ли европейских столиц Гитлер брал без боя. Но не забудем, что через пару лет Германия нападет на нас. И тут важно прояснить кое-какие детали.

Из книги немецкого историка Рольфа-Дитера Мюллера «Враг стоит на Востоке»: «В результате массированного давления германских войск правительства этих стран (которым угрожал Гитлер – авт.) отказывались от военного сопротивления. Особые преимущества этот метод дал в Чехии, поскольку все вооружение и снаряжение чешской армии попало в руки немцев. Это позволило вермахту вооружить и оснастить дополнительно 20 дивизий и стать обладателем современного военного производства».

В других источниках говорят даже о 35 дивизиях. Но в чем сходятся все историки: попавшие в распоряжение нацистов 857 военных заводов Чехии позволили рейху удвоить свой военный потенциал. К июню 1941 года немецкие части были почти на треть укомплектованы чешским вооружением. Руками чехов собраны четвертая часть всех танков, 26 процентов грузовиков и 40 процентов стрелкового оружия германской армии.

Ну никак не отделаться от неизбежного вопроса: 20 дополнительных немецких дивизий (пусть не 35), получивших оружие и снаряжение чешской армии, которая ради того, чтобы сохранить красоту Праги, сдалась без боя, участвовали в разрушении немцами почти двух тысяч советских городов или нет? А чешские военные заводы, работавшие, в том числе и в Праге, вплоть до 5 мая 1945 года, какой вклад внесли в уничтожение Смоленска, Ржева, Белгорода, Витебска, Сталинграда?

И еще один неизбежный, хотя и дурацкий, в принципе, вопрос. Почему пример Праги, которую, по версии бывшего президента Бенеша, от разрушения войной спасла ее красота, не вдохновил не менее красивые советские города, прежде всего Ленинград и Москву? Ответ один: представления о свободе и независимости и о цене, которую надо за них платить, у нас с ними разные.

В Питере и Москве, как и в других больших городах СССР, в годы войны существовали специальные планы разрушения основных городских объектов, инфраструктурных, промышленных и даже культурных, в случае «вынужденного оставления их Красной Армией». Потому что для нас эта война была однозначно - на выживание.

В «протекторат» нас немцы превращать не собирались. И поэтому, сколько бы не кликушествовали о «тоталитарном» характере нашей победы - она стала возможной, без ложного пафоса, потому что абсолютное большинство советского народа не хотели «пить «баварское». И какие бы ни были у них счеты к советской власти, свободолюбие и стремление к независимости - в крови у тех, кто дошел до Берлина.

Советские солдаты ведут уличные бои в Праге, май 1945 г. Фотохроника ТАСС

Я вовсе не о том, что кто-то лучше, кто-то хуже. Решили чехи памятник освободившему их маршалу Коневу снести - бог им судья. Наверное, просто внуки тех, кто выполнял ударные нормы на военных заводах 80 лет назад не считают, что их страну надо было освобождать от немцев. Действительно, ведь Прага от них пострадала? Нет.

Всем будет лучше и понятней, если мы отойдем от мифов советских времен о массовой антифашисткой борьбе в занятых немцами странах. Надо лучше понимать, кто тогда на чьей стороне был. Вспомним, что подполковник Людвиг Свобода, решивший все-таки воевать с немцами, в сентябре 1939 года увел в Советский Союз свой батальон, в котором было всего 300 чехов. А во французском движении Сопротивления, при всех заслугах его героев, участвовало всего три процента населения страны.

Каждый сам выбирает, что ему больше подходит: сытый протекторат или разрушенный, но не сдавшийся Сталинград. Просто мы - разные. Это хотя бы уважать надо. Потому пусть Прага будет самой красивой. А Ржев - более достойным. И каждый останется при своем мнении.