Красавица-дочь Татьяны Догилевой закатила истерику после бесцеремонного обсуждения ее пышной груди

Актриса Татьяна Догилева души не чает в своей единственной дочке Кате, которую она родила от сатирика Михаила Мишина. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Татьяна Догилева души не чает в своей единственной дочке Кате, которую она родила от сатирика Михаила Мишина. 26-летняя девушка получила блестящее образование. Она снимается в кино, занимается озвучиванием видеоигр. А в свободное время делает костюмы из натуральной кожи. В блоге Екатерина часто публикует и свои пикантные фотографии. Поклонники на днях разинули рты от красоты наследницы звезды. Особое внимание они обратили на пышную фигуру эффектной девушки. При этом эффектно выглядит грудь красавицы. Острословы сравнили ее бюст с "теннисными мячиками".

Дочь Татьяны Догилевой разразилась гневной отповедью в адрес тех, кто посмел обсуждать ее фигуру. Сделала она это, разместив еще одно пикантное фото, на котором она красуется по пояс обнаженной в боди и юбке.

Особенно обидело Екатерину, что ее до сих пор воспринимают исключительно как дочь знаменитой актрисы, закрывая глаза на ее собственные достижения. Наследница народной артистки закончила актерские курсы в Кембридже, а затем отучилась в Американской академии драматических искусств в Нью-Йорке, среди выпускников которой были Грейс Келли, Дэнни Де Вито, Энн Хэтэуэй. Догилева мечтала, что у ее дочери получится построить карьеру в Голливуде, но воплотить задуманное в жизнь не удалось. Несколько лет назад Катя вернулась в Россию.

"Моя мама - известная актриса. Она талантливый и замечательный человек, но я - отдельная единица, со своей жизнью, увлечениями и взглядами. Поэтому я не понимаю желания воспринимать меня исключительно через призму фамилии моей матери", - возмущается Екатерина.

Дочь Татьяны Догилевой разразилась гневной отповедью в адрес тех, кто посмел обсуждать ее фигуру. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Задели Катерину заголовки из серии "Грудь дочери Догилевой похожа на теннисные мячики!" или "Снялась полуголой и в веревках!". Девушке все это крайне неприятно.

Отметим, в 2016 году громом среди ясного неба стало признание Догилевой о том, что ее дочь тяжело больна. Катя боролась с анорексией и булимией. "Я росла довольно плотной девочкой, но меня это вообще не тревожило, пока не начался подростковый возраст и я не услышала нелестные комментарии в свой адрес со стороны сверстников. В 13 лет я вступила в интернет-сообщество, где вдохновлялась разными прекрасными фотографиями манекенщиц. Я сбросила вес до 40 килограммов. Один раз я ничего не ела в течение 10 дней. Только пила воду и чай. В 15 лет врачи поставили диагноз - вторая степень дистрофии", - признавалась Катя.

Ей хватило силы воли самой забить тревогу. Однажды она попросила отца, чтобы он положил ее на месяц в Институт питания. Там ее элементарно заново учили правильно есть. "Я начинала есть и не могла остановиться. И это очень страшно психологически, потому что все эти потерянные килограммы, от которых ты избавлялась, возвращаются. И ты начинаешь ненавидеть себя, свое тело. Я просто не могла на себя смотреть, и это было невыносимо. В больницу я легла, чтобы все это закончилось. Ела больничную пищу, спала, приходила в себя и потихоньку выбиралась из того ада, в который попала по собственной воле", - рассказывала Догилева-младшая.