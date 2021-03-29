Ряд волшебных изменений милого рубля, заброшенный храм Бахуса, прения между сыроваром и дипломатом, бодрый американский старец и дефицит мягенького папира

В 2017 году Центробанк выпустил новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как в начале 90-х гг. исполнился смелый призыв поэта А. А. Вознесенского "Уберите Ленина с денег!", выяснилось, что убрать-то можно, но неясно, каким образом тогда украшать денежные знаки. Те, кто вообще задумывался над проблемой, решили, что вместо Ленина на билетах банка России должны появиться портреты Пушкина, Ломоносова, Гагарина, Петра I и прочих славных мужей России. Примерно как на тогдашних франках – портреты Паскаля, Монтескье и Дебюсси, на лирах - Марко Поло, Бернини и Беллини, а на дейчмарках – Гаусса, Эрлиха и Эсмарха.

Но вместо этого появились виды различных русских городов: Москвы, Петербурга, Красноярска и пр. То ли тогдашний рубль рассматривался как сугубо временный инфляционный совзнак, на котором не имело смысла всуе печатать Пушкина и Гагарина, то ли сам выбор портретов мог породить в и так неспокойном обществе новый предмет раздоров – кто-то потребовал бы сторублевки со Сталиным, а кто-то с Сахаровым, то ли еще в те святые годы в ЦБ прознали, что на будущей евровалюте портретов не будет, и решили загодя подражать европейцам. Тем более, что пейзажи нейтральны и никого ни с кем поссорить не могут.

Однако, выяснилось, что могут и весьма.

Сперва в 2017 г. напечатали 200-рублевый билет с видами Севастополя и Херсонеса, что вызвало негодование прогрессивной общественности, поскольку, с ее точки зрения, Крым не наш. Правда, осталось неясным, отвергали они с отвращением этот билет при получении сдачи, или, скрепя сердце, принимали. Теперь, однако, негодование может быть еще большим, ибо на задуманных ЦБ новых билетах вместо видов Ярославля (1000 р.) будут нижегородские виды, а вместо видов Хабаровска (5000 р.) – екатеринбургские. Жители городов, назначенных к разжалованию, ропщут.

Все же, наверное, стерпится – слюбится, но ЦБ еще намерен в 2025 г. обновить дизайн 10- и 50-рублевых купюр, что довольно странно. На десятку уже сейчас ничего не купишь, и нет уверенности, что через четыре года покупательная способность полтинника не упадет до неприличия. Инфляция – страшный бич. Разве что в ЦБ задумали деноминацию рубля, но держат это в строжайшей тайне.

Ведь в рыночной экономике нет ничего постоянного, всюду мы видим обновление. Коснулось оно даже и культового магазина, в период строительства которого москвичи, владеющие глубоким инсайдом, полагали, что на Тверской строится языческий храм Бахуса. Инсайдеры (что случается далеко не всегда) предсказали точно – елисеевский гастроном вполне заслуживал такого звания. Король репортеров В. А. Гиляровский, на старость лет полюбивший советскую власть (а впрочем, куда деваться?) писал: "Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты".

Теперь, похоже, не будет и этого, и только в преданиях останутся восторженные стихи:

"А на Тверской в дворце роскошном Елисеев

Привлек толпы несметные народа

Блестящей выставкой колбас, печений, лакомств...

Ряды окороков, копченых и вареных,

Индейки, фаршированные гуси,

Колбасы с чесноком, с фисташками и перцем,

Сыры всех возрастов -- и честер, и швейцарский,

И жидкий бри, и пармезан гранитный...".

Впрочем, насчет пармезана уже успели отлить в граните разом как итальянец, так и русский. Итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано, не оспаривая ни режим санкций ЕС против России, ни режим контрсанкций России против ЕС, призвал тем не менее сделать изъятие для пармезана, "который был ошибочно включён в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы". В ответ на что сыровар О. А. Сирота указал, что столь долго вызревающему сыру и естественно быть без лактозы, после чего выразил уверенность, что может собственных пармезанов российская земля рождать и сие буди, буди.

Посол и сыровар могут много дискутировать, а слушатель может беспристрастно заметить: "И ты прав, реб Мендель, и ты прав, реб Лейзер". С одной стороны, сыр, производимый в Эмилии-Романье, уникален. Его вкус зависит от тамошних трав, тамошних скотов, тамошних пещер, которых нет у Сироты. С другой стороны, запрет Роспотребнадзора не связан с содержанием лактозы в готовом продукте. Все мы мечтаем

"…О временах грядущих,

Когда народы, распри позабыв,

В великую семью соединятся",

Но этот светлый час, который когда-нибудь настанет, не будет связан ни с лактозой, ни с фруктозой, ни с глюкозой.

При том, что, конечно, ЗОЖ чрезвычайно важен. Президент США Байден нимало не согбен своими преклонными годами (78 дет не шутка!), но уже объявил о намерении в 2024 г. домогаться повторного избрания на пост властелина мира. Такая бодрость, вероятно, связана с неукоснительным соблюдением правил ЗОЖ. Об этом сообщал с своих "Гисторических материалах" еще Прутков-дед: "Две молодые италийские (вероятно, имеются в виду американские) благородные девки, в зелени на прекрасной долине сидевши, помимо их проходил седой, но непомерно прыткий старик. То они с усмешкою вопросили: отчего такое завидное не по летам сложение имеет? — Ответствовал: "Потому, съиздетства употребляю масло внутрь, а мед снаружи".

Президент США Байден уже объявил о намерении в 2024 г. домогаться повторного избрания на пост властелина мира Фото: REUTERS

Хотя нам надлежит заботиться не только о том, что входит в органон, но и о том, что из него выходит. Славное агентство "Блумберг" сообщило, что в связи с возвышением торговых фрахтов, усугубленных еще и закупоркой Суэцкого канала, могут возникнуть трудности с поставками сырья для производства туалетной бумаги.

Перебои с мягеньким папиром, наверное, компенсируют выращиванием экологически чистых лопухов – заодно будет решена еще одна проблема устойчивого развития, -- но засеивание нив лопухами требует времени, так что европейцам в течение некоторого времени придется стойко преодолевать тяготы и лишения зеленой жизни.