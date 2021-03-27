Песков: К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала

К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала Фото: REUTERS

К России не обращались за помощью в разблокировке Суэцкого канала, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Нет. Обращений не было, - сказал он в эфире радио "Говорит Москва".

Напомним, огромный контейнеровоз Ever Given направлялся из КНР в Роттердам, но из-за песчаной бури 23 марта сел на мель. В итоге судно перегородило одну из основных транспортных артерий в мире - Суэцкий канал, который соединяет Средиземное и Красное моря. Сейчас своей очереди ждут более чем 150 судов.

Власти Египта принимают все усилия для того, что сдвинуть контейнеровоз с места, однако это довольно сложно, так как сначала нужно убрать тысячи тонн песка.

Между тем 27 марта появились хорошие новости - судно немного сдвинулось с места. Специалисты уже вывезли 20 тысяч тонн песка. Более того, они рассчитывают, что работы получиться закончить раньше, чем планировалось изначально. Некоторые даже говорят о том, что судно могут снять уже сегодня, 27 марта, так как попытки сдвинуть его с места в пятницу дали обнадеживающий результат.