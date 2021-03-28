Новый «всадник апокалипсиса»: блокада Суэцкого канала обходится в 400 млн долларов в час

Администрация канала делает все возможное, чтобы сдвинуть застрявшее на мели судно Фото: REUTERS

23 марта следовавший из Китая в Роттердам огромный контейнеровоз «Ever Given» сел на мель при прохождении Суэцкого канала и перегородил одну из основных транспортных водных артерий в мире.

400-метровое судно развернуло и вынесло на мель из-за сильного ветра и песчаной бури, однако не исключается и фактор технической неисправности и ошибки экипажа.

Специалисты опасаются, что транспортная артерия может быть заблокирована еще несколько недель Фото: REUTERS

Как бы там ни было, но вот уже почти неделю внимание всего мира приковано к злополучному кораблю, ставшему настоящей знаменитостью. Его снимают из космоса, посвящают ему песни, а в Интернете контейнеровоз-левиафан уже «растащили на мемы». Последний тренд - сравнение «Ever Given» с одним из «всадников апокалипсиса» наряду с летучей мышью из китайского Уханя.

Пробка на африканском перешейке может продлиться еще долго Фото: REUTERS

И в этом действительно есть доля истины — блокада кротчайшего, не считая Северного морского пути, водного пути из Китая в Европу, по подсчетам агентства Bloomberg, ежедневно обходится мировой торговле в 9,6 миллиардов долларов или почти в 400 миллионов долларов в час. А в «морской пробке» на сегодняшний день застряло уже более 320 судов. В глобальном плане все это грозит повышением стоимости фрахта контейнеров, и, как следствие, подорожанием всего и вся.

400-метровое судно развернуло и вынесло на мель из-за сильного ветра и песчаной бури Фото: REUTERS

Но пока под основным ударом находится Египет, на территории которого расположен канал. И дело даже не в том, что Каир недосчитывается 14 миллионов долларов в сутки, а в том, что на кону стоит репутация Суэца как одной из самых надежных транспортных артерий в мире.

Поэтому администрация канала делает все возможное, чтобы сдвинуть застрявшее на мели судно «Ever Given» c места. Однако пока, несмотря на некоторые успехи (корабль удалось развернуть на 30 градусов), операция по вызволению контейнеровоза не увенчалась успехом.

На кону стоит репутация Суэца как одной из самых надежных транспортных артерий в мире Фото: REUTERS

Как сообщил телерадиокомпании BBC председатель правления Суэцкого канала Усама Раби, нельзя исключать того, что усилий 14 буксиров и экскаваторов, убирающих по 20 тысяч тонн песка в сутки, будет недостаточно и в итоге все равно придется частично разгружать злополучный контейнеровоз.

Уже почти неделю внимание всего мира приковано к злополучному кораблю Фото: REUTERS

А это потребует решения целого ряда инженерных задач — начиная с необходимости подогнать к каналу и разместить 60-метровый кран. В таком случае счет уже пойдет на недели, что абсолютно точно отразится на всех наших кошельках.

В сети появилось много шуток на эту тему Фото: Twitter.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авария в Суэцком канале: как отразится на стоимости нефти и курсе рубля

Пробка на африканском перешейке между Европой и Азией может продлиться еще долго (подробности)