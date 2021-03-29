Навальный коллекционирует в колонии выговоры

Осужденный блогер продолжает привлекать к себе внимание плохим поведением. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Блогер Алексей Навальный, который на прошлой неделе пожаловался на боли в спине, сообщил в своем Instagram, что за месяц заработал 10 дисциплинарных выговоров в следственном изоляторе «Кольчугино» и колонии №2 «Покров». Выходит, что силы есть.

«В моем портфолио плохого парня уже есть: «Признан склонным к побегу в «Кремлевском централе», 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино», 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров». На рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: «Встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем», «Отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем», «Отказался смотреть видеоколлекцию, назвав ее идиотской», «На встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)». Жду выговора с формулировкой «широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать», - опять пытается шутить осужденный за мошенничество и клевету.

«Берлинский пациент» явно недооценивает фантазию коллектива, в котором ему придется провести как минимум 2,5 года: «в российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО».

Он продолжает живописать свой быт через адвоката: «Выговоры мне выносит дисциплинарная комиссия из 7 человек. И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже: «Не спорь, Навальный, с учителем истории, он лучше все знает. Те, кто много спорит, идут по наклонной и рано или поздно оказываются в тюрьме. Что характерно, они были правы! Не нарушайте правил!»

В общем, не стремится Навальный вставать на путь исправления. А примером ему могли бы послужить истории ранее осужденных чиновников.

Вот бывший губернатор Никита Белых осужденный за взятки на 8 лет, сразу взялся за библиотеку колонии №5 Рязанской области, где теперь регулярно проводит литературные вечера. Говорят, что еще шьет детям-инвалидам мягкие игрушки. Бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов в узких кругах сидельцев стал широко известен благодаря поэзии. Осужденный к 8 годам за взятку экс-министр экономики Алексей Улюкаев в тверской колонии №1 тоже принял библиотеку, где проводит для осужденных вечера поэзии, и даже учит их йоге. А вспомните какая тяга к живописи открылась у бывшего начальника департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. Ее картины теперь выставляют в Академии художеств!

Что касается Навального - СК России расследует в его отношении еще одно уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере и при совмещении приговоров в суде рецидивисту могут добавить срок. Но если блогер и дальше будет хулиганить, то ему запретят встречи и свидания с Юлей Навальной. И тогда саундтреки про «плохого мальчика» на английском придется распевать кому-нибудь другому. Хотя, кто знает, может это и разовьет в Алексее тот необычайный вокал, с которым можно будет хоть на "Евровидение".

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