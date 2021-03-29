Записки киевлянки: Теперь у донецких и паспорта российские, и «Спутник», и даже деньги родне в Киев шлют!

Вот уже вторую неделю Киев в жестком локдауне, а годовщину эпидемии коронавируса Украина и вовсе «отметила» рекордным количеством смертей и взрывной заболеваемостью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«ТРАМВАЙНЫЕ» ВОЙНЫ

Вот уже вторую неделю Киев в жестком локдауне, а годовщину эпидемии коронавируса Украина и вовсе «отметила» рекордным количеством смертей (342 человека за сутки) и взрывной заболеваемостью. Больницы заполнены уже на 80%. Поговаривают, если будут заняты все койки, то мэр Киева Кличко, как в прошлом году, остановит общественный транспорт.

Водители маршруток не хотят выходить на рейсы, потому что за "лишних" пассажиров в салоне их штрафуют, а без них - прибыль совсем не та. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем водители маршруток не хотят выходить на рейсы, потому что за "лишних" пассажиров в салоне их штрафуют, а без них - прибыль совсем не та. Стали шантажировать Кличко, что вообще не выйдут на рейсы. Но мэр в ответ заметил, что маршрутки - транспорт частный и пусть сами решают — работать или сидеть дома. А киевлянам вообще предложил не высовываться из дома без крайней необходимости.

Теперь водители маршруток жалуются, что киевляне выламывают им двери и бьют стекла, потому что все хотят ехать. А с 1 апреля обещают поднять плату за проезд.

Население на улице выглядит удрученно и по-разному: кто–то ходит в масках, кто-то — с маской на подбородке, а кто–то вообще без. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БАЗАРНЫЙ СТРОЙ

Что касается эпидемических правил, то они не соблюдаются: нагло и открыто торгуют всем подряд на асфальте со сбитых ящиков. «Блошиные рынки», и вовсе, не думают сворачиваться — они расползаются по всему городу. На улице продают молоко, сало, творог и никакой полиции не видать. Судя по всему, полицейские имеют свою мзду от карантина.

Однако, тут как кому повезет. Многих уличных торговцев полиция все-таки наказывает: отнимает товар, штрафует или открыто договаривается о взятке. Так принято.

Что касается эпидемических правил, то они не соблюдаются: нагло и открыто торгуют всем подряд на асфальте со сбитых ящиков. Фото: Марина РЕБРОВА

Предприниматель, у которого я когда-то покупала рассаду, свою лавку не закрыл и сказал, что если будет надо, то он, как и националисты, - тоже пойдёт и распишется на офисе Зеленского «правильными словами». Его можно понять: сейчас активный сезон продажи рассады и жители Киева мечтают уехать от пандемии за город — на грядки.

«Блошиные рынки», и вовсе, не думают сворачиваться — они расползаются по всему городу. Фото: Марина РЕБРОВА

ВАКЦИНИРУЮТ КОГО НЕ ЖАЛКО

Население на улице выглядит удрученно и по-разному: кто–то ходит в масках, кто-то — с маской на подбородке, а кто–то вообще без. От такого разброда в воздухе витает ощущение запустения и какой-то тупой безнадеги.

Знакомая медсестра сказала, что начали прививать пожилых старше 80-ти лет. Их обзванивают и просят прийти на прививку. 87- летний Леонид Кравчук тоже поставил вакцину — индийскую. Это шоу показывали все местные каналы. Но Кравчуку не очень-то и верят: «Да физраствор ему вкололи, а не вакцину. Будет тебе этот хитрый лис с индийской вакциной рисковать!» - рассуждают киевляне, которые и сами не очень то спешат вакцинироваться.

На улице продают молоко, сало, творог и никакой полиции не видать. Фото: Марина РЕБРОВА

- Если я попробую сказать, что не стоит делать старикам эту прививку, а лучше оставить её работающим, молодым, то меня уволят, - признается знакомая медик.

Тромбоз как осложнение — это страшный минус вакцины, жесткая «побочка», а правды никто не скажет. Медсестра Оля мне по секрету призналась, что иголка под вакцину большая и не такая как на обычный укол. К сожалению, в Киеве уже официально расписались в двух смертельных случаях от вакцинации. А о скольких не сказали?

- Если никто не будет прививаться, то «бодяга» с пандемией затянется еще на пару лет, - резонно рассуждают украинцы.

Но темпы вакцинации в стране – самые низкие в Европе.

Судя по всему, полицейские имеют свою мзду от карантина. Фото: Марина РЕБРОВА

ДОНБАССА НЕ СУЩЕСТВУЕТ?

Татьяна — русская женщина, возраст — 65 плюс, живёт в соседних от меня домах. Соседка переболела этой зимой коронавирусом, но выкарабкалась как и многие, истратив значительные сбережения за время болезни. Её родная сестра живёт на Донбассе — в Алчевске и сестры по Скайпу общаются чуть ли не каждый день. Сестра моложе Татьяны на 10 лет и всю жизнь проработала и продолжает работать на местном заводе металлоконструкций. Этот завод каким-то чудом уцелел и «сепаратистка» (так, киевлянка называет свою сестру) даже помогает ей деньгами, умудряясь пересылать помощь в Киев.

- Во всем виновата Россия, - жалуется на жизнь Татьяна, после чего приходится осторожно сворачивать с политической темы и хвалить её сестру за добросердечие.

Однако, тут как кому повезет. Многих уличных торговцев полиция все-таки наказывает: отнимает товар, штрафует или открыто договаривается о взятке. Так принято. Фото: Марина РЕБРОВА

- На квартиру мою в Киеве она метит. Ждёт, когда я помру, потому что у меня ни мужа, ни детей, а у нее там - целый выводок в этой ДНР.

- А может и не метит, а просто помогает?

- И потом... Они там все за Россию, а мы тут — против! И как тут быть вместе, когда русские по нам бьют? - сердится Татьяна.

- Это по Киеву, что ли бьют?

Женщина поджала губы и, не попрощавшись, пошла домой. А глава Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Данилов заявил недавно, что само название «Донбасс» – российский нарратив (словечко, вошедшее тут в моду). И вообще, как такового Донбасса нет. Не существует. На нет и суда нет. А кто тогда воюет там?

Еще одна знакомая при встрече возьми и открой тайну: родственники на Донбассе получили российские паспорта и сделали уже прививку "Спутником".

- А что им с нами и нашими бандерами тут делать? - рассуждала женщина.

- Вы бы потише на эту тему то высказывались...

- Мне уже ничего не страшно, и возраст не тот чтоб бояться. А они там все правильно делают, поэтому жить, наверняка, будут лучше, чем мы.

Может, женщина и права. Во всяком случае, на «несуществующем», по мнению Данилова, Донбассе, от коронавируса люди умирать сотнями в сутки точно не будут.

В столице Украины переживают - что Донбассу с нами и нашей Бандерой делать? Не осталось стимулов возвращаться... Фото: Марина РЕБРОВА

ШЛА ТАКАЯ ВЕСЕННЯЯ ПО УЛИЦЕ МАККЕЙНА Я

И все-таки в Киеве чувствуется весна и природа оживает. Прогуливалась я по Печерским холмам. И в глаза бросились таблички на домах: «вул. Джона Маккейна». Спросила у местной жительницы где находится нужный дом по Ивана Кудри (так раньше называли эту известную улицу — в честь разведчика-подпольщика, героя Великой отечественной)

- О, ещё кто-то в Киеве помнит улицу Кудри! - воскликнула дама.

- Так я в возрасте уже, поэтому и помню.

- Вот и я хочу, чтоб была Ивана Кудри, а не Маккейна. Кто он нам? Зачем? - посокрушалась киевлянка и пошла бодрым шагом, вставив наушники в уши.

К слову, мост возле метро Дружбы народов (звучит как издевка) обрисован граффити, а по городу почти везде написано «Стерненко – волю» (арестованный националист - бывший глава одесского «Правого сектора»).

Какой теперь Киев? Сложный. Сначала надо было все разрешить радикалам и бандитам, дружить с ними, сделать их «хероями», дать все льготы, лелеять и ублажать, а потом недоумевать и не знать, что с этим делать. Потому что на Майдан вход есть, только выхода нет. И будет ли в скором времени выход из эпидемии, тут тоже никто не знает.

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