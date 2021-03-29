"Звания заслуженных артисток получили": Андрей Разин выступил с сенсационным заявлением об эскортницах из 80-х

Андрей Разин. Фото: Олег ЗОЛОТО

Андрей Разин знает много чужих секретов. Иногда знаменитый продюсер "Ласкового мая" решается на сенсационные откровения. Так произошло и на этот раз.

Андрей Разин рассказал, как молодые и перспективные артистки пробивали себе путь на эстраду через постель. Сейчас это называется модным словом "эскорт". "А чему вы так удивляетесь? Это началось давно, еще в советское время, в конце 80-х. Тогда с концертов продюсеры имели около 10%. Основной доход был как раз от эскорта", - огорошил музыкант.

Имен певиц, которые охотно соглашались на такое, Андрей называть не стал. "Не могу назвать, потому что они сегодня звания заслуженных артисток получили, да и по законодательству нельзя, могут в суд подать. Эскорт - это был огромный заработок", - цитирует его сайт mk.ru.

При этом, по его словам, никто не отказывался от эскорта. "Таких не было. Девичьи коллективы и собирались для этого. Девочки набирались из сел, деревень, отовсюду, где продюсеры только могли их найти. Видели красавицу, сразу брали в группу", - делится сенсационными подробностями продюсер.

Наличие голоса, по его словам, вообще никого не волновало. "Это не имело значение. Солистка все могла спеть. А такие девочки выходили на сцену в блестящих костюмах и делали все для того, чтобы боссы ее заметили. Например, концерт группы стоил 5000 рублей, а за девочку и ночь с ней давали 10 000 рублей", - сообщил Разин.

Все соглашались, ибо деваться было некуда. "Это и было их творчество. Все девушки проходили через этот путь. Кстати, я думаю трагедия с Сашей Шишининым продюсером группы «Комбинация» произошла на этой почве. Одна из его девочек отказалась участвовать в эскорте, и некие люди с ним так расправились", - полагает Разин.

Напомним, убийство Шишинина произошло в Москве в 1993 году. Знаменитого продюсера ударили заточкой в живот на лестничной клетке в доме, где он жил. Убийство основателя группы "Комбинация" по сей день не раскрыто.