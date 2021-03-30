Дмитрий Захарченко не признал получение взяток на 1,4 миллиарда по новому делу

В московском суде начались слушания по новым эпизодам коррупционных преступлений бывшего полковника Фото: Павел КЛОКОВ

Осужденный экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко отказался признавать вину в получении взяток на 1,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает Пресненский суд Москвы, где во вторник, 30 марта, начались слушания по существу нового дела.

Согласно материалам суда, Дмитрий Захарченко в 2007-2016 годах систематически получал взятки от организованной группы, контролировавшей ряд юридических лиц, которые "не вели реальную предпринимательскую деятельность, а распоряжались денежными средствами, находившимися на их счетах в банках, путем совершения незаконных банковских операций в своих корыстных интересах".

В группу, которую крышевал Захарченко, входили предприниматели Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. Они также проходят по этому новому уголовному делу и находятся в международном розыске.

- Захарченко оказывал им покровительство и способствовал тому, чтобы исключить или свести к минимуму возможность выявления соответствующими государственными органами факты их преступной деятельности, - сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, адвокат Виктор Белевцов и Василий Критинин выступали посредниками во взяточничестве, а также совершали иные действия, направленные на оказание содействия Захарченко и его соучастникам в реализации преступных схем, которые принесли ему 1,4 миллиарда рублей.

В деле есть любопытный эпизод вымогательства взятки: в 2015 году Захарченко получил от предпринимателя, работающего в сфере топливно-энергетического комплекса, взятку в виде оплаты услуг по проживанию в гостиничных комплексах "Гранд Отель Поляна" и "Поляна 1389 Отель и СПА" на территории Краснодарского края.

Ранее по первому уголовному делу о коррупции Захарченко был приговорен к 13 годам лишения свободы со штрафом в 117 миллионов рублей. Изъятые у него денежные средства в размере более 8,5 миллиардов рублей судом обращены в доход государства. 11 квартир, 4 автомобиля, 16 машиномест, которые были оформлены на родственников Захарченко ушли с молотка за 500 миллионов.