Марин Ле Пен: «Санкции Евросоюза против России - историческая и геополитическая ошибка»

Лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен до последнего сражалась с Эммануэлем Макроном на президентских выборах, и в следующем году планирует снова дать ему бой. О своей избирательной кампании, первом указе на президентском посту, об отношении к России и Евросоюзу, Марин Ле Пен рассказала в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

«ЕВРОСОЮЗ ДВИЖЕТСЯ НЕ ТУДА»

- Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для Евросоюза. В каком состоянии, по вашей оценке, находится сейчас ЕС?

- В течение многих лет сторонники федеральной Европы внушают нам, что Евросоюз нас защищает. Ужасное фиаско в борьбе с коронавирусной пандемией закончится дискредитацией этого технократического, бюрократического и идеологического управления.

Система здравоохранения Европейского союза демонстрирует свою полную неспособность обеспечить малейшую реакцию на появляющиеся вызовы и солидарность. Приведу пример: еще в апреле 2020 года я предупредила французов о безответственных решениях не ограничивать передвижение людей. Ведь это очевидно, что первое, что нужно сделать, когда мы сталкиваемся с эпидемией или пандемией, то это сократить количество контактов, чтобы предотвратить распространение эпидемии. Это ощущение распространенного хаоса в настоящее время усиливается катастрофическим управлением в области поставок вакцин.

- Какие трудности оказались связаны с вакцинацией?

- Этот этап, который представлялся нам как самый важный для выхода из кризиса в области здравоохранения, оказался плохо организован. Во-первых, непонятно, почему не стали привлекать для вакцинации вышедших на пенсию врачей, студентов-медиков или фармацевтов. Во-вторых, не ясно, почему отказались рассмотреть вопрос о применении российской или китайской вакцины. Во Франции пока что нет возможности вакцинировать тех, кто хочет быть вакцинированным.

- В этой связи многие говорят о Frexit (по аналогии с Brexit). Франция должна покинуть Евросоюз?

- Когда политическая организация идет в неправильном направлении, мы работаем и действуем, чтобы изменить его. Brexit должен звучать как предупреждение Брюсселю - либо он, наконец, осознает, что народы и нации имеют неотъемлемое право на самоопределение и, следовательно, суверенно принимают решения, либо ЕС продолжает свой принудительный и упорный марш к федерализму и ограниченному суверенитету.

- Каковы перспективы ЕС в целом?

- До сих пор политическая жизнь Европы строилось на деконструкции государств, лишая их суверенитета и власти. Мы должны вернуться к концепции, отстаиваемой в свое время генералом де Голлем: «Если вы хотите, чтобы народы объединились, вы должны уважать их как личность, вы должны научить их объединить определенные компетенции, оставаясь при этом независимыми для всего остального». Другого пути у нас не будет.

- Экс-президент Франции Саркози осужден и получил тюремный срок. Его предшественник, Жак Ширак также предстал перед судом, получив условный приговор. Что происходит с французскими политиками? Неужели коррупция так глубоко укоренилась?

- Если речь идет о преступлении, то правосудию все равно, кто находится на скамье подсудимых. Но в некоторых случаях мы видим все большие отклонения, приведшие к ситуации, в которой мы находимся сейчас. Неуступчивость в отношении некоторых лидеров, и в частности, в отношении к оппозиции ставит вопрос о политизации судебной системы. Приведу лишь один пример этих серьезных сбоев: нарушения секретности расследования стали правилом в определенных случаях, незаконное распространение этих утечек в прессе преследует политическую цель - разрушить карьеру и продолжать преследовать оппонентов. Это не совсем правильная концепция правосудия.

«РОССИЯ ВАЖНА»

- Что вы думаете о России?

- Никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке. Она занимает важное место и остается ведущим голосом в многополярном мире, голосом, который регулирует международные отношения и геополитику. Я верю в достоинства диалога, спокойной и конструктивной дипломатии, особенно с вашей великой страной, с которой у нас давние отношения, и которая, по мнению генерала де Голля, участвовала в разработке баланса между Европой и местом Европы в мире.

2017 год. Кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен и президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Однажды я сказала Владимиру Путину, что эти отношения незаменимы для разрядки международных кризисов.

Основой демократии является международное право, но сейчас ему на смену пришли интересы и воля определенных держав и организаций во главе с США и НАТО. Мы должны вернуться на путь разума, мудрости и равновесия.

- В 2014 году ваша партия получила кредит в Первом чешско-русском банке. Когда планируете полностью его вернуть?

- С кредитором заключены соглашения о погашении задолженности, и они соблюдаются.

- Что думают французы о том, что вы заняли деньги у русских?

- Французское общественное мнение не учитывает то, что в условиях демократии политические партии не могут брать кредиты в национальных банках, как им положено. Это является серьезным препятствием для нашей Конституции, которая предусматривает, что политические партии способствуют выражению избирательного права, и что закон гарантирует плюралистическое выражение мнений и равноправное участие политических партий в демократической жизни нации. Это обязывает нас прибегать к кредитам банковских учреждений за рубежом.

- Как будут развиваться отношения Европы и России в ближайшие годы?

- Произвольная позиция и санкции, принятые Европейским Союзом в отношении России в последние годы, являются исторической и геополитической ошибкой. Лидеры ЕС не уловили смысл потрясений истории, они все еще застыли в холодной войне со взглядами, обращенными исключительно к Соединенным Штатам и их вооруженному крылу - НАТО. Мир изменился, Европа изменилась. Вчерашние враги сегодня являются союзниками в войне, которую мы ведем против исламского фундаментализма в Сирии и на Ближнем Востоке. Они являются и должны являться ключевыми торговыми партнерами в многополярном мире. Наши отношения с Россией важны и необходимы.

- Все больше и больше европейских СМИ рассматривают перспективу прямого военного конфликта между Россией и силами НАТО. Дойдет ли до этого дело?

- После окончания холодной войны НАТО не претерпела идеологической и стратегической трансформации. Альянс все еще сильно пропитан логикой конфронтации между двумя блоками. Но мир быстро меняется. Как и угрозы.

В международных отношениях мне представляется необходимым возвращение к первоначальному значению слов «отношения» и «обмены».

Упрямство НАТО в желании исключить Россию из европейского политического пространства не идет в правильном направлении. Точно так же, как и усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге Европы, разработка проекта противоракетной обороны в рамках альянса или желание интегрировать в него Украину и Грузию не кажутся мне признаками, которые могли бы способствовать разрядке, диалогу и сближению.

«НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ О МИГРАНТАХ»

- В 2022 году Франция изберет нового президента. Если верить средствам массовой информации, вы планируете баллотироваться и снова конкурировать с Макроном за пост президента Франции. Если сравнить Марин Ле Пен 2017 и 2022 годов - что изменилось и что изменится?

- Я не из тех, кто уверен в себе при любых обстоятельствах, но у меня есть мудрость, поэтому я знаю, какой вопрос и в какое время надо самой себе задавать.

Смирение в политике обязывает нас учиться на своих ошибках, понимать, что сработало, но особенно то, что не сработало. Умение слушать и слышать, что говорят люди, крайне важно в условиях демократии. Общие интересы должны быть компасом, направляющим политические действия во благо народа. И все-таки главный урок, который я извлекла из предыдущих выборов на пост президента Франции, - никогда нельзя слишком уж прислушиваться к людям. Надо руководствоваться здравым смыслом при принятии политических решений. На этом сосредоточусь в 2022 году.

- Какие из ваших заявлений, сделанных четыре года назад, вы готовы дезавуировать, а какие, наоборот, поддержите с большей силой?

- Политика - это не искусство коротких фраз и слов. Французы ждут чего-то реального от тех, кто стремится к управлению государством. Сейчас мы должны думать о том, чтобы сплотить дух национального единства вокруг Франции, позволить стране встать на ноги и вернуть простых людей в центр государственной политики.

Марин Ле Пен: "Никто не может игнорировать роль и место России в мировом порядке". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Что нужно вам, чтобы победить на выборах?

- Убедить жителей Франции в серьезности своих предложений. Наши граждане за последние десятилетия слишком пострадали от обязательств, которые не были выполнены, от постоянно растущей дистанции между ожиданиями общественного мнения и решениями, принятыми на самом высоком государственном уровне. Сейчас важно возобновить доверие между народом и политикой. А то получается, что французы на протяжении избирательной кампании слышат одно, а во время президентского срока – другое. Нужно, чтобы мне поверили!

- Вы поднимаете немало вопросов из сферы экологии и изменения климата. Что вас беспокоит? Какое решение вы видите для этих проблем?

- Роль политика заключается в том, чтобы предвидеть проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как в случае с изменениями климата. Еще в 2011 году я предупреждала французов о необходимости инвестирования и мобилизации финансовых средств на исследования в области возобновляемых источников энергии и водорода. Экологическая политика должна служить на благо народу. Вопросы экологии и климата могут стать приоритетными, ведь от них зависит и экономика страны, и состояние общества.

- Став политиком, вы пошли по стопам отца (Марин Ле Пен – дочь Жан-Мари Ле Пена, основателя партии «Национальный фронт», 5 раз участвовавшего в президентских выборах – ред.). В ней и останетесь?

- В политику приходишь не ради личной выгоды или амбиций. Пока я думаю, что могу делать жизнь сограждан лучше, то буду заниматься политикой.

Когда в 8-летнем возрасте ты просыпаешься от взрыва бомбы, который сотрясает квартиру (в 1976 году на Жан-Мари Ле Пена было совершено покушение – ред.), то понимаешь, что беззаботного детства не будет. За считанные минуты действия политиков могут загнать человека в страх и вселить тревогу. Так что, да, политика всегда была у меня на первом месте. Я понимала, что жизни обычного ребенка у меня не будет никогда. И заниматься чем-то другим, мне тоже не хотелось.

- Каким будет ваш первый президентский указ?

- О проведении референдума по вопросам иммиграции. Для того, чтобы французы могли, наконец, принять решение, которое будет проводиться политиками от их имени, а не против народной воли, как это происходило на протяжении десятилетий. Сегодня существует реальный разрыв между элитой, решившей по идеологическим соображениям ускорить массовую неконтролируемую иммиграцию, и общественным мнением, которое регулярно демонстрирует свою волю к контролю над ней. Поэтому крайне важно, чтобы путь, которым следует идти в этой области, отражал точную волю народа.

На миграционную политику Франции оказывают давление, во-первых, организованные сети контрабандистов, специализирующиеся на торговле людьми. А, во-вторых, неспособность европейских властей положить этому конец. Для остановки процесса нужна перестройка иммиграционной политики. Нелегальные иммигранты не должны приезжать во Францию и получать пособия и бесплатное медицинское обслуживание. Франция должна решать - кто может въезжать на ее территорию – вот о чем я планирую говорить в 2022 году в первую очередь.