Как России защитить "Северный поток-2" от провокаций НАТО

Вокруг трубоукладчиков "Северного потока 2" развернули серию провокаций. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Россия привлекла боевые корабли Военно-морского флота для сопровождения трубоукладчика и двух других судов, которые будут задействованы в достройке трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Такая мера была обусловлена рисками провокаций со стороны отдельных государств".

Эти слова были сказаны заместителем секретаря Совета безопасности России Михаилом Поповым не вчера, а еще в августе 2020 года, когда плавучий трубоукладчик "Академик Черский" и суда снабжения "Остап Шеремет" и "Иван Сидоренко" пришли из Владивостока в Калининград. На всем этом длинном пути возле них "челночным способом" дежурили российские боевые корабли. И никаких попыток иностранных судов преградить путь российской "бригаде" морских трубоукладчиков не было.

А теперь вот какая-то ржавая польская шхуна решила устроить таран нашему судну, - боднула его в бок. Польский капитан явно лицемерил, ссылаясь на то, что у его судна забарахлил движок и оно стало неуправляемо. Вот только после удара отскочило в сторону и резво убежало "на полном газу".

Судно- трубоукладчик пытался таранить польский рыболовецкий катер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И ребенку понятно, что это была наглая провокация, которую в Москве давно предвидели. Ну а почему же в этом случае рядом с нашими трубоукладчиками (в нейтральных водах!) не было даже парочки российских боевых кораблей? Вопрос пока остается без ответа.

А ведь совершенно понятно, что чем ближе завершение строительства «Северного потока-2», тем сильнее будут звереть его лютые противники в Вашингтоне, Варшаве, да и в других столицах стран НАТО. Тут и к бабке не надо ходить: можно ждать еще более серьезных провокаций и готовиться к ним.

Трубопроводу нужны серьезные часовые - и под водой, и на воде, и в воздухе. У нашего Балтийского флота средства для этого есть (есть и сторожевики, и ракетные катера).

Покушение польской шхуны на российский трубоукладчик не должно остаться без выводов и в Кремле, и в Минобороны России. Видимо, врагам "Северного потока" надо еще раз напомнить, что иностранцам подходить к нашим судам, прокладывающим трубы, ближе полутора миль нельзя. В противном случае не только предупреждение по радио или трассирующую пулеметную очередь над палубой идущего запрещенным курсом "пирата", но и стальной таранящий удар, и даже ракету в бок он получит.

Вблизи российских гражданских судов кружила неопознанная военная подводная лодка. Фото: REUTERS

Я не исключаю, что уже вскоре мы узнаем о мерах, принятых для обеспечения безопасности трубопровода. Но тут появляется и еще один чрезвычайно важный момент: из тех 160 км, которые остались до финиша "потока" на немецком берегу, львиная доля будет пролегать в территориальных водах Германии. А тут и вопрос: готов ли Берлин на своей (по сути) территории обеспечивать безопасность "трубы"? В том числе - и от провокаций союзников по НАТО? Пока внятных ответов на сей счет из немецкой столицы мы не слышали. А пора бы уже определиться.

А тем временем из Вашингтона звучат все более грозные заявления о том, что США считают российский трубопровод "плохой идеей" и обещают сделать все, чтобы не допустить его завершения. По сути - это объявление экономический войны России. Американцы уже застращали санкциями страны, участвовавшие в проекте, и вынудили их отказаться от него. Но труба мало-помалу все равно ползет под водой к немецкому берегу. Санкции не срабатывают. И очень похоже, что дипломатические и экономические атаки США на "Северный поток" переходят в другую, гораздо более опасную фазу - подготовку физического (читай - военного!) давления на проект. Эта резко возросшая возня польских кораблей, подлодок и разведсамолетов вокруг наших трубоукладчиков - плохая примета. США явно натравили на "трубу" своего самого верного европейского пса - Польшу. Она играет с огнем. Следующая шхуна-провокатор может пойти ко дну Балтийского моря...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Оперативное командование вооруженных сил Польши отреагировало на обвинение в провокации на месте строительства газопровода «Северный поток-2». Там заявили, что "польские военные не ведут провокационной деятельности в Балтийском море". При этом поляки признали, что самолеты М-28В регулярно проводят патрульно-разведывательные полеты в регионе. Но о том, что в зоне строительства газопровода находились их боевые корабли и была замечена подлодка без бортового тактического номера, они промолчали.

Директор Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин заявил, что корабли, участвующие в строительстве «Северного потока-2», подвергаются «явно спланированным и подготовленным» провокациям, в которых задействованы не только рыболовецкие суда, но и военные корабли.

В штабе Балтийского флота считают, что якобы потерявшая ход из-за поломки двигателя польская шхуна, скорее всего, была "пробным шаром" поляков, решивших проверить и реакцию России, и "уровень доступа" к нашим судам, занимающимся трубоукладкой. На вопрос корреспондента "КП" о том, какие меры для охраны трубопроводчиков после инцидента со шхуной будут приняты флотом, старший офицер штаба ответил так: "Скоро узнаете. Но этот вопрос решается в Москве"...