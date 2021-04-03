Трансфер года: Что потеряла Тутберидзе и приобрела Трусова

Александра Трусова во время проката короткой программы на Чемпионате мира в Швеции. Фото: REUTERS

Как только Евгений Плющенко повесил коньки на гвоздь и заявил о себе, как о тренере, в фигурном мире началось брожение. Конечно, тому виной исход к Плющенко воспитанниц Этери Тутберидзе. На голову двукратного олимпийского чемпиона со всех сторон посылались упреки, мол, перекупаете звёзд, попробуйте своих вырастить. Дескать, какой из Евгения тренер, не по силам ноша. Хотя непонятно откуда вдруг появились такие стереотипы, что бывший спортсмен не может тренировать молодую поросль. Татьяна Анатольевна Тарасова, как мы видим, не просто смогла, а стала легендарным тренером. А Плющенко, как самому титулованному фигуристу, сам Бог велел передавать опыт фигурным «птенцам». С шапкой он по высоким кабинетам не ходит, тренирует детей на свои кровные, строит ледовые арены со своей супругой на собственные инвестиции.

Да, с камбэком Косторной Плющенко попал под нешуточный хейтерский замес. Но с другой стороны, не всегда все зависит от тренера. Как не тренируй, сколько сил и средств не вкладывай, проблемы со здоровьем никто не отменял. И тут уж хоть разбейся в лепёшку, не выйдет цветочек аленький, если спортсмену физически сложно выйти на лёд, если он не готов к чемпионским элементам. Вспомните историю Аделины Сотниковой. Талантливая спортсменка, но, увы, не смогла во время карьерной паузы устоять перед кулинарными соблазнами, прилично прибавила в весе и в форму так и не вернулась.

Сейчас после «бронзы» Трусовой на чемпионате мира оппонентам Плющенко сложно что-то конструктивное предъявить. Но все равно скандалы не стихают. Так, руководитель школы «Самбо-70» не сдержался, назвал супругу и совладелицу Академии «Ангелы Плющенко» Яну Рудковскую дурой и призвал Трусову вернуться под крыло Тутберидзе. Плюс припомнил Плющенко трансфер спортсменки.

Александра Трусова заняла третье место на Чемпионате мира по фигурному катанию - 2021. Фото: REUTERS

«Я как педагог скажу. Дура она полная! По-другому тут не скажешь! Есть патриотические темы, на которые сейчас направлена вся наша страна. Но патриотические действия Плющенко смешные и непонятные. Взял да украл Трусову. Я сказал Саше: «Немедленно возвращайся, если не хочешь испортить себе жизнь». Пускай возвращается и будет рада, что она вместе с нами, с коллективом, который ей даст хорошие и добрые дела. Я говорю это как человек, который воспитал не одну плеяду. Я работаю педагогом 45 лет, а директором школы — 30 лет. Я могу и имею право говорить это абсолютно четко. Трусову подготовила Тутберидзе, и пока не поздно, пусть Саша возвращается к Этери Георгиевне», — сказал Лайшев «СЭ».

Яна Рудковская в беседе с «КП» возмутилась.

- Кто-нибудь объясните Лайшеву, что Трусову никто не крал, она не вещь, а живой человек, перешла она в трансферное окно, а до этого пришла к Тутберидзе от нашего прекрасного тренера Александра Волкова со всеми тройными. Тогда Лайшев тоже её украл?! -удивилась продюсер.-А Берестовскую от Давыдова не крал в прошлом месяце? Что за двойные стандарты? К ним переходят, а от них только крадут! Мы работаем и никого не трогаем, но все все время трогают нас,-заключила Яна.

Так выиграла или проиграла Трусова, покинув Тутберидзе? С человеческой точки зрения потери наверняка были, не со всеми друзьями по «Самбо-70» Трусовой удалось сохранить отношения. А в профессиональной области пока все стабильно.

Саша по-прежнему показывает высокие результаты и даже прибавила по технической части.

Тренеры Евгений Плющенко, Елена Ильиных и спортсменка Александра Трусова перед выступлением в произвольной программе женского одиночного катания на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию во дворце спорта "Мегаспорт". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итак, давайте по пунктам.

1. Будучи в команде Тутберидзе, Трусова, по мнению спецов фигурного катания, проседала по части хореографии.

А ведь в фигурке прыжковая часть не самая главная. Важны ещё оценки за скольжение, артистизм. А это как раз коронка Плющенко, отличавшая его от других чемпионов.

Чтобы добавить Саше лёгкости по этой части Плющенко привлёк огромное количество специалистов.

И это дало плоды.

Appassionata и «Ромео и Джульетта» Трусовой уже вошли в историю фигурного катания.

2. Да, и прыжковая часть, по мнению профессионалов, стала у Трусовой более мощной.

Саша освоила четверной риттбергер, стала чаще использовать тройной аксель и уже готовится к рекорду, стать первой фигуристкой, которая пойдёт на четверной риттбергер. К слову, Трусова единственная девочка, которая на Чемпионате мира чисто сделала пять четверных на тренировках и три в произвольной программе. И если бы не досадная ошибка Саши в короткой программе, она легко могла бы возглавить пьедестал.

Сейчас вообще сложно представить, сколько четверных понадобится, чтобы выиграть Олимпиаду, поэтому прицел Плющенко с Трусовой - катать произвольную программу с пятью четверными -понятен. В Нейтена и его 5 четверных тоже когда -то никто не верил. Если Трусова пойдёт по его пути и накатает этот контент не только на тренировках, но и на соревнованиях, то станет недосягаемой. Русская ракета, которая против упрощения контента, девочка, которая поставила цель и идёт к ней семимильными шагами.

Александра Трусова и тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе во время выступления в короткой программе женского одиночного катания в рамках Гран-при по фигурному катанию на Кубок "Ростелеком"-2019 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3. Плюс ко всему важно мнение самой спортсменки. Если она решилась на переход к другому тренеру, значит, ей так комфортнее.

-Я тренируюсь у Евгения Викторовича ,-говорит Трусова.

-Считаю, что все в моей жизни я делаю правильно. Я все равно учусь чему-то новому везде, мне нравится пробовать разное. Конечно, я считаю, что я во многом стала лучше: и в катании, и в прыжках. Надеюсь, что это не только мне так кажется.

Судя по всему, Саша понимает, что в фабрике звёзд Тутберидзе, где жёсткая конкуренция и постоянная смена очень юных и поэтому очень прыгучих фавориток, ей, возможно, не уделяли бы столько внимания, сколько сейчас в неё вкладывает Плющенко. Да, и где все девочки Этери, которые закончили после Олимпиад и обещали вернуться? Юля Липницкая работает тренером в «Академии Ангелы Плющенко» и катается в его шоу. Женя Медведева весь сезон обещала вернуться и даже вернулась к Этери, но так ни на один старт и не вышла. Впрочем, как и Алина Загитова, которая вместо стартов зарабатывает в шоу, ведёт ледовые проекты.

А мечта Трусовой точно кататься, кататься и кататься.

Быть примой у Плющенко или одной из у Тутберидзе, у которой готова к старту целая плеяда 15-летних фигуристок, собранных со всех уголков России...Тут выбор Саши вполне очевиден.

А благодаря этому трансферу, Саша не только легче всех остальных держится на плаву, но и даже прибавила по всем показателям и в компонентах. А значит, имеет все шансы стать нашей надеждой на Олимпиаде в Пекине.