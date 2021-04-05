Девушка скончавшегося на поле футболиста «Знамя труда» не хочет верить в его смерть: «Мой маленький, будь всегда рядом»

Футболист клуба "Знамя труда" Никита Сидоров и его девушка Ангелина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Футбольный клуб «Знамя Труда» словно проклят. В июле прошлого года во вратаря команды прямо во время тренировки попала молния. 16-летнего парня откачали в реанимации. Очередной несчастный случай закончилось трагедией. Во время официального матча команды из Орехово-Зуева игрок скончался футболист Никита Сидоров. Ему было всего 18 лет.

Все произошло на после стадиона «Торпедо» подмосковного города. Никита несколько минут как появился на поле, а потом без контакта, без столкновения рухнул на поле. Смерть наступила практически мгновенно. Но врачи еще пытались реанимировать футболиста.

«Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись за него. Но, к сожалению, потеряли парня. Все боролись за него до конца. Парень был здоровее всех», — цитирует телеканал «360» гендиректора МУ ГФК «Знамя Труда» Михаила Пузанова. Предварительный диагноз - аневризма головного мозга. Похоже, у парня не было шанса.

Смерть молодых футболистов, к сожалению, становится обыденностью. В прошлом году во время индивидуальной тренировки скончался игрок «Локомотива» Иннокентий Самохвалов. Но про проблемы с сердцем у 22-летнего футболиста «Локо» хотя бы знали. А Никита Сидоров из «Знамени Труда» скончался внезапно. В клубе говорят, что во время ежегодных диспансеризаций никаких отклонений у него выявлено не было.

А девушка Никиты Ангелина Мжельская до сих пор не хочет верить в смерть своего молодого человека. «Мой маленький, я тебя очень люблю», – написала девушка в Инстаграме. «Будь всегда рядом. Самый-самый. Все будет замечательно», — добавила она под другим видео.